Eine Fusion aus Jazz, Pop, Klassik und anderen Stilen spielen Marina & Friends, das Biberacher Jazz-Ensemble, am Samstag, 21. April, von 20 Uhr an im Gashaus „Dicke Hilde“ in Bad Schussenried (Lufthütte).

Die studierte Profimusikerin Marina Raidt-Altunashvili bringt tiefe Emotionen und ihrer georgische Seele in die Interpretationen der Lieder ein. Markus Kaulingfrecks spielt Querflöte, Synthiflöte und singt. Den Rhythmus liefern Peter Barth am Bass und Roland Gütt (Schlagzeug und Percussion).