„Marienland“-Lesung in Bad Schussenried abgesagt

Die für Sonntag, 8. März, geplante „Marienland“-Lesung in der Schussenrieder Brauereigaststätte wird abgesagt. Das Gleiche gilt für den Termin am 22. März in Bad Waldsee.

Die Veranstalter hätten sich nach intensiver Abwägung zur Absage entschieden, teilte das Büro Regionalkultur am Samstagabend per Rundmail mit: „Unter den aktuellen Umständen durch die Corona-Verbreitung ausgerechnet im Landkreis Biberach wollen wir kein Risiko eingehen, das wir letztlich nicht verantworten können.“ Die Gesundheit gehe vor.

Die Veranstalter hoffen auf das Verständnis aller Interessierten und äußern ihr Bedauern. „Sobald die Lage wieder so überschaubar ist, dass wir mit gutem Gefühl zur öffentlichen Zusammenkunft einladen können“, werde ein neuer Termin bekanntgegeben. , informieren wir Sie über die neuen Termine.

Zum Weltfrauentag am 8. März war geplant, dass vier Frauen in der Schussenrieder Brauereigaststätte mit eigenen Texten auf die Bühne treten. Lib Briscoe aus Grünkraut, Petra Schoch aus Laupheim, Anne Hepp aus Äpfingen und Hildegard Kussauer aus Bad Wurzach/Hauerz sollten die Veranstaltung bestreiten.