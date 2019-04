Auf dem Schussenrieder Marktplatz wird am Dienstag, 30. Mai, ab 16 Uhr der Maibaum gestellt. Der Verein Brauchtumspflege, der Förderverein der Narrenzunft und die Stadt Bad Schussenried laden dazu ein. Um 16 Uhr sorgt der Förderverein für Bewirtung und Unterhaltung, um 18 Uhr eröffnet die Stadtkapelle die Veranstaltung . Die Maibaumgruppe wird den Baum handwerksgerecht aufstellen. Den Baum sponsert in diesem Jahr die Freie Wählervereinigung Bad Schussenried, die Kosten, die der Verein Brauchtumspflege dadurch spart, will er an für das Magnusfest wieder einsetzen.