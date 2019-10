Der Startschuss für ein neues Festivalformat fällt am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr: Der Männergesangverein Steinhausen-Muttensweiler tritt zusammen mit den Männerchören aus Bonlanden, Dettingen und Eglofs sowie dem befreundeten Chor aus Bazenheid aus der Schweiz beim „Man(n) singt“ auf. Das Repertoire erstreckt sich vom traditionellen Männergesang bis hin zum Pop- und Comedy-Genre. „Es gibt nicht mehr viele Männerchöre in unserer Chorlandschaft. Doch einige von ihnen sind sehr erfolgreich unterwegs. Einer davon ist der MGV Steinhausen-Muttensweiler, der es doch tatsächlich geschafft hat, dass der Chor seine Sängerzahl in nur sieben Jahren mehr als verdoppelt hat“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Initiator des Festivals ist der Chorleiter, Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf. Nach dem erfolgreichen „Schwäbischen Abend“, der nun schon in der vierten Auflage stattfand, und der Weiterentwicklung des „Musikalischen Maifrühstücks“ möchte er mit dem Männerchor-Festival ein weiteres Highlight platzieren. Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro.