Nach den kräftigen Schneefällen in den vergangenen Tagen ist das gesamte, mehr als 30 Kilometer umfassende Loipennetz auf der Atzenberger Höhe, im Landkreisdreieck Biberach-Sigmaringen-Ravensburg, gespurt. Bei 20 bis 35 Zentimeter Schnee herrschen gute bis sehr gute Langlaufbedingungen. Am Haupteinstieg bei Hopferbach wird auch eine Skatingspur gelegt. Das Langlaufvergnügen ist allerdings wohl nur von kurzer Dauer, denn bereits für Sonntag ist wieder Tauwetter angesagt, teilt Wetterexperte Roland Roth mit. Wichtiger Hinweis: Das Burg-Café oberhalb von Otterswang und das Jägerhäusle in Ebisweiler haben derzeit geschlossen. Stets aktuelle Informationen zum Zustand der Loipe und den Wintersportbedingungen auf der Atzenberger Höhe sowie die Online-Version des Loipenplans gibt es auf der Internetseite der Wetterwarte Süd. Dieser kann auch ausgedruckt werden. Foto: privat