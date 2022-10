Lob und Ehrungen für Gastfamilien

Zahlreiche Gastfamilien mit ihren Bewohnern haben sich auf Einladung des Vereins bela im Katholischen Gemeindehaus St. Magnus in Bad Schussenried zum Austausch und geselligen Beisammensein getroffen.

Die neue Teamleiterin des Fachdienstes Betreutes Wohnen in Familien, Simone Kalmbach, hieß die Gäste willkommen, nachdem das alljährliche Gastfamilientreffen wegen der Pandemie zweimal ausfallen musste. Deshalb war das Zusammentreffen sehr herzlich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Simone Kalmbach bedankte sich für die gute Zusammenarbeit der Gastfamilien mit dem Fachdienst und deren großes Engagement für die von ihnen betreuten Menschen über viele Jahre hinweg. Sie berichtete aus der eher schwierigen letzten Zeit und auch vom Umbruch im Team des Fachdienstes selbst aufgrund der Renteneintritte langjähriger Mitarbeiter. Durch das Eintreten neuer Kolleginnen und Kollegen musste sich das Team neu formieren.

Der Verein bela (begleiten, leben, arbeiten), ehemals Freundeskreis Schussenried, bietet die Wohn- und Betreuungsform „Betreutes Wohnen in Familien“ nun schon seit 35 Jahren im Landkreis Biberach an, so Kalmbach. In diesen Jahren haben viele Menschen mit Handicap ein neues Zuhause in einer Gastfamilie finden können. Diese Art der Begleitung beschreibt Simone Kalmbach als Inklusion pur. Es sei wunderbar zu erleben, wenn sich Gastfamilien und Betroffene einander öffnen und neue Beziehungen aufgebaut werden können durch gegenseitiges Vertrauen, das stetig wachsen kann. Auch der Mut beider Seiten, sich auf das Abenteuer „Betreutes Wohnen in Familien“ einzulassen, lobt Kalmbach. Letztendlich mache dies alles diese Arbeit sehr bunt und abwechslungsreich.

Simone Kalmbach stellte die „grüne Schleife“ vor, die alle Teammitglieder derzeit an ihren Jacken tragen: das Symbol für mehr Akzeptanz und gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen mit einer seelischen Erkrankung. Es sei wichtig über dieses Thema offen zu sprechen, um weiter vorhandene Vorurteile abzubauen, so Kalmbach.

Frank Gmeinder, Sozialamtsleiter des Landratsamts Biberach, zollte den Gästen Anerkennung für ihre geleistete ehrenamtliche Arbeit an ihren Mitmenschen. Gmeinder ehrte langjähriger Gastfamilien. Eine Gastfamilie wurde für 20 Jahre Betreuungsarbeit geehrt und zwei für 25 Jahre. Neben einer Urkunde des Landrats erhielten die Geehrten ein herbstlich geschmücktes Blumenarrangement, Pralinen und viel Beifall.