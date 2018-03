Eine deutliche Aussprache, flüssiges Lesen und ein angenehmes Tempo, darauf kommt es beim lauten Vorlesen an. Linda Quauka vom Progymnasium Bad Schussenried hat dieses Können gezeigt und gewann den Kreisentscheid des 59. Vorlesewettbewerbs der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung. Neben der Zwölfjährigen haben noch sechs weitere Sechstklässler von Schulen in Bad Schussenried, Bad Buchau, Laupheim und Riedlingen darum gekämpft, zum Bezirksentscheid nach Tübingen zu fahren.

Die Entscheidung darüber ist der fünfköpfigen Jury, bestehend aus Claudia Blum von der Buchhandlung Eulenspiegel, der ehemaligen Physiotherapeutin Erika Wiehe, Siegfried Köhle, Diplom-Ingenieur in Rente, Norbert Sitzmann, der die Schülerbücherei der Grundschule in Bad Schussenried betreut, und SZ-Volontärin Maike Woydt nicht leichtgefallen. Um das Können der Schüler zu beurteilen, mussten diese vor dem Publikum und der Jury zwei verschiedene Texte vorlesen.

In der ersten Runde lasen die sieben Schüler drei Minuten lang einen Textabschnitt aus einem selbst ausgewählten Buch vor. Besonders hoch im Kurs standen vor allem spannende Geschichten mit vielen Abenteuern, wie die Bücher „Die Zeitdetektive – Gefahr am Ulmer Münster“ von Fabian Lenk, „Die Geheimnisse von Ravenstorm Island“ von Gillian Philip oder „Gangsta Oma“ von David Walliams. Diese Geschichte hat Linda Quauka vorgestellt.

Vorlesen mit viel Humor

Sie habe ganz bewusst nach einem Buch für den Vorlesewettbewerb gesucht und sei mit ihrer Wahl sehr zufrieden. „Mir hat der Titel direkt gut gefallen“, sagt die zwölfjährige Linda Quauka. In dem vorbereiteten Text konnte die Schülerin gut und humorvoll ihr Können unter Beweis stellen, urteilte die Jury. Außerdem stellte sie fest, dass die Schülerin vor allem „sicher, sehr natürlich flüssig, betont und deutlich“ gelesen hatte.

Diese Eigenschaften zeigte Linda Quauka auch in der zweiten Runde. Sie und ihre Mitstreiter mussten einen völlig fremden Textabschnitt aus dem Buch „Djadi, Flüchtlingsjunge“ von Peter Härtling lesen. Darin geht es um einen jungen Syrer der nach Deutschland kommt und in einer Wohngemeinschaft aufgenommen wird. Besonders der Fremdtext bereite manchen Schülern Schwierigkeiten, weil sie die anspruchsvollen Stellen oder die Betonungen nicht vorab üben könnten, erklärte Claudia Blum von der Buchhandlung Eulenspiegel.

Diese hatte in diesem Jahr wieder den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in der Stadthalle Bad Schussenried organisiert. Ziel des Wettbewerbs, der vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, ist es, bei Kindern die Begeisterung für Bücher und Freude am Lesen zu wecken und die Lesekompetenz zu fördern.