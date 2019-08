Liederkranz Otterswang gibt sein Jahreskonzert

Sein Sommerkonzert anlässlich des Festes Mariä Himmelfahrt gibt der Liederkranz Otterswang dieses Jahr am Sonntag, 11. August, um 18 Uhr in der heimischen Pfarrkirche St. Oswald. Im Jahr seines 100. Geburtstags – der Männerchor gründete sich im Jahr 1919 – bietet Dirigent Illie Sicoe mit seinen Sängern ein abwechslungsreiches Programm, bei dem die ganze Bandbreite des Chors erkennbar wird.

Die Sänger werden am Klavier von Larissa Bohr begleitet. Mit dem fast mystisch anmutenden „Conquest of Paradise“ beginnt das Konzert, um nach einer Reihe traditioneller Männerchöre mit dem gewaltigen „Glory Hallelujah“ abzuschließen. Auch der geistlichen Chormusik verschließt sich der Chor nicht und bringt unter anderen „Herr deine Güte reicht so weit“ und „Mutter Maria“ zu Gehör. Beim Lied „Wenn ich ein Glöcklein wär“ tritt Siegfried Oszipok als Solist in Erscheinung.

Doch bietet der Abend noch andere musikalische Leckerbissen. Der Aulendorfer Harmonikaclub unter der Leitung von Georg Sommer umrahmt die Chöre mit weiteren Weisen. Als Panflötensolist agiert Edmund Butscher.