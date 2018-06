Liebherr will seinen Standort Neu-Ulm teilweise nach Bad Schussenried verlagern. Wie der Mutterkonzern auf Nachfrage mitteilt, fiel die Entscheidung aufgrund von Platznot in Neu-Ulm und daraus resultierenden Kapazitätsengpässen. Mit dem geplanten Teil-Umzug schaffe Liebherr zugleich die Grundlage für einen weiteren Ausbau des Bereichs Betonpumpen. Stellenstreichungen schließt das Unternehmen aus.

Bislang fertigt das Unternehmen in der Neu-Ulmer Lessingstraße Anhänger-, Raupen- und Autobetonpumpen. Die Pläne sehen vor, die Bereiche Produktion und Konstruktion/Entwicklung mit ihren insgesamt rund 90 Mitarbeitern im etwa 60 Kilometer entfernten Werk Bad Schussenried anzusiedeln. Den Standort Neu-Ulm will Liebherr als Zentrum für Service und Gebrauchtgeräte der Sparte Betontechnik weiterführen. Jobs würden keine gestrichen. „Wir wünschen uns, dass alle unsere Mitarbeiter in Neu-Ulm diesen Schritt gemeinsam mit uns gehen und an Bord bleiben“, teilt Michael Hörmann, Mitglied der Geschäftsführung der Liebherr-Mischtechnik in Bad Schussenried auf Anfrage schriftlich mit. Eine erfahrene Belegschaft sei ein enorm wichtiger Baustein für die Wachstumspläne im Bereich Betonpumpen.

Liebherr will das Geschäft mit Betonpumpen in Zukunft weiter ausbauen. „Dazu müssen wir unsere Produktionskapazitäten deutlich steigern“, so Hörmann. Die räumlichen Verhältnisse in Neu-Ulm seien dafür schlicht ungeeignet. Dagegen stünden in Bad Schussenried die Ressourcen und die Infrastruktur zur Verfügung, um dieses Vorhaben umzusetzen. Als größte Produktionsstätte der Sparte Betontechnik mit insgesamt rund 650 Mitarbeitern biete Bad Schussenried auch organisatorisch beste Voraussetzungen, im Bereich Betonpumpen weiter zu wachsen.

„Um langfristig die erforderliche Anzahl Betonpumpen fertigen zu können, müssen wir die Produktion von der aktuellen Standmontage auf eine getaktete Fließ-Linien-Montage umstellen“, erklärt Arno Dalheimer, Geschäftsführer Produktion der Liebherr-Mischtechnik. Diese benötige jedoch mehr Platz. Überdies sei es nötig, Serienmontage und Prototypen-Fertigung zu trennen. Momentan werden diese in Neu-Ulm mangels räumlicher Alternativen an den gleichen Arbeitsplätzen bearbeitet. Sobald ein Prototyp die ursprünglich vorgesehene Planungszeit überschreitet, müsse er ab- und später wiederaufgebaut werden, damit Liebherr in der Zwischenzeit reguläre Aufträge produzieren können, so Dalheimer. „Das kostet viel Zeit und bindet unsere Mitarbeiter.“

Schon in der Vergangenheit führten Standmontage und parallele Serien- und Prototypen-Fertigung regelmäßig zu Kapazitätsengpässen. Deshalb habe Liebherr während der vergangenen beiden Jahre bereits Teile der Produktion von Autobetonpumpen von Neu-Ulm nach Bad Schussenried verlegt. Die Nachfrage nach Betonpumpen habe sich viel dynamischer entwickelt, als das ursprünglich abzusehen war. Da Abstimmungen zwischen den beiden Produktionsstätten viel Zeit benötigten und die Prozesse verzögerten, habe man sich jetzt jedoch gegen eine Produktion an zwei verschiedenen Standorten entschieden.

Die Geschäftsführung der Liebherr-Mischtechnik hat bereits Ende Januar den Betriebsrat des Standorts Neu-Ulm und die IG Metall über den geplanten Teil-Umzug informiert. Gemeinsam werden derzeit Maßnahmen vereinbart, die den betroffenen Mitarbeitern die Standortverlagerung erleichtern sollen. „Wir stehen mitten in den Verhandlungen“, sagt Manijeh Peck von der IG Metall, die grundsätzlich froh ist, dass keine Stellen gestrichen werden sollen. Über den Verlauf der Verhandlungen mit Liebherr wolle sie sich erst kommende Woche äußern.

Doch es rumort: „Die Perspektive der Mitarbeiter gleicht der einer Achterbahn, die Endstation ist die Verlagerung der nun nicht mehr ertragreichen Firma nach Bad Schussenried“, kritisiert ein Mitarbeiter in einem Brief an eine Zeitung. Der Standort-Wechsel bedeute für viele Mitarbeiter existenzielle Probleme, da Bad-Schussenried für ein tägliches Pendeln auf Dauer zu weit entfernt sei. Der Mitarbeiter bedauert, dass nun statt der früheren Familie Waitzinger nun ein Großkonzern das Sagen im Unternehmen hat.

Mehr entdecken: Mit diesen Sparten macht Liebherr am meisten Umsatz

Mehr entdecken: Liebherr würdigt Mitarbeiter für jahrzehntelange Treue