Liebherr-Mitarbeiter kämpfen um den Meistertitel

Bei sommerlichen Temperaturen haben die Aktiven-, AH- und Azubi-Teams der Liebherr-Gesellschaften in Bad Schussenried ihre Fußball-Meister ausgetragen.

Die Liebherr-Auszubildenden kämpften mit sechs Mannschaften um die begehrte Trophäe. Schnell stellte sich heraus, dass die Azubis der Liebherr Werke Ehingen und Kirchdorf den Titel unter sich ausmachen würden. Hierbei waren die Lokalmatadoren der Liebherr Mischtechnik GmbH das Zünglein an der Waage, denn sie trotzten den Hydraulikbaggern Kirchdorf ein 1:1 Unentschieden ab und verhalfen somit den Ehingern zum Titelgewinn.Die Liebherr-AH-Mannschaften teilten sich in zwei Gruppen auf. In der ersten Gruppe setzte sich die Liebherr Components Biberach durch. In der zweiten Gruppe setzte sich die AH der Liebherr Aerospace Lindenberg an die Spitze. Das spannungsgeladene Endspiel zwischen der Liebherr Components Biberach und Lindenberg fand nach der regulären Spielzeit keinen Sieger. Somit musste das Elfmeterschießen den Sieger des AH-Turniers ermitteln. Bei diesem Glücksspiel war der glücklichere Sieger mit 4:3 die AH-Mannschaft aus Lindenberg. bei den Liebherr-Aktiven trat aufgrund von Spielermangel Ochsenhausen nicht an. Die Spielgemeinschaft der Biberacher Liebherr Werke zeigte gleich eindrucksvoll mit einem 2:0 Sieg über den Dauersieger Ehingen der letzten Jahre, dass der Titelgewinn nur über sie laufen kann. Die spannendste Frage war letztendlich, welche Rolle spielt das Bad Schussenrieder Team. Nach einem knappen aber ungefährdeten 1:0 Sieg über die Liebherr Aerospace Friedrichshafen war für die Mischtechnik noch alles drin. Im zweiten Spiel standen den Schussenriedern die Biberacher Kollegen gegenüber, welche sich an diesem Tag einfach als zu stark erwiesen. Mit 0:2 zogen die Mischtechniker bei diesem Spiel den Kürzeren. Nachdem sich Biberach mittlerweile uneinholbar an der Spitze festgesetzt hatte, galt es für Bad Schussenried im letzten Spiel des Aktiven-Turniers mit einem Sieg gegen die Mobil- und Raupenkran-Giganten aus Ehingen den zweiten Platz zu holen. In einem spannend geführten Match misslang dieses Unterfangen durch eine knappe 0:1 Niederlage. Nach jahrelangem Anrennen konnten die Biberacher in diesem Jahr endlich den begehrten Wanderpokal den Ehingern entreißen und holten sich somit den Turniersieg bei den Aktiven. Ehingen als Zweiter, Bad Schussenried als Dritter, Friedrichshafen als Vierter und Ochsenhausen als Schlusslicht reihten sich dahinter ein.