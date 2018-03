Die Liebherr-Mischtechnik GmbH hat an ihrem Standort Bad Schussenried den ersten Spatenstich für eine neue Produktionshalle gesetzt. Diese wird auf einer Gesamtfläche von mehr als 4000 Quadratmetern auf der westlichen Freifläche des Werksgeländes errichtet.

Die neue Halle beheimatet in Zukunft die Betonpumpen-Fertigung mit modernen und gut ausgestatteten Montagelinien, die eine wirtschaftliche Herstellung von Betonpumpen sicherstellen werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auch Büros und Sozialbereiche sollen in der neuen Halle Plazt finden. Anlass für den Neubau ist die steigende Nachfrage nach Betonpumpen der Betontechnik-Sparte der Firmengruppe Liebherr. Die neue Betonpumpen-Fertigung soll bis Ende 2018 in Betrieb gehen.

Weiteres Gebäude entsteht

Die Entscheidung, am Standort Bad Schussenried die Betonpumpen zu integrieren, gab auch den Anstoß, das Logistikkonzept neu zu überdenken. Fast zeitgleich zur neuen Betonfertigung wird deshalb eine weitere Halle auf der nördlichen Seite des Betriebsgeländes fertiggestellt, die dann als zentrale Logistikhalle die Produktion taktgenau mit Bauteilen versorgt.

Ein zusätzlicher überdachter Bereich von rund 1900 Quadratmetern verbindet die neuen Hallen und schafft weitere Möglichkeiten für die Logistik. In ihrer Rede zum Spatenstich dankte die Geschäftsleitung der Liebherr-Mischtechnik allen Beteiligten der Stadt und der Baufirma. „Diese Investition leistet einen großen Beitrag zur Sicherung des Standorts und schafft eine gute Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens“, so die Geschäftsleitung in der Ansprache.

Auch Bad Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet wertete den Neubau als Investition in die Zukunft: „Die Stadt freut sich sehr über das Bekenntnis von Liebherr-Mischtechnik zum Standort Bad Schussenried. Das Unternehmen ist ein wichtiger Arbeitgeber in unserer Region.“

