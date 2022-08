Liebherr Bad Schussenried eröffnet Hausausstellung

Wer aktuell in Bad Schussenried auf der Umgehungsstraße fährt, wird sich über mit bunten Fahnen geschmückte Baumaschinen direkt neben der Fahrbahn wundern. Es schaut aus wie auf einer Messe, tatsächlich ist es aber die neue Hausausstellung der Liebherr-Mischtechnik GmbH. Mit einer kleinen Eröffnungsfeier hat Liebherr das neu gebaute Ausstellungsgelände bereits eröffnet. Rund 250 Kunden waren schon zu Gast. Diese Ausstellung mit Betonmischanlagen, Fahrmischern und Betonpumpen soll ganzjährig für Kunden, Partner und Händler zur Verfügung stehen. Insbesondere Betonmischanlagen sind Bauwerke, die man nicht so einfach zum Kunden mitnehmen kann. Die Ausstellung ermöglicht die Begehung verschiedener Anlagentypen und eine professionelle Beratung, so die Liebherr-Mischtechnik GmbH. Die Fachbesucher können sich hier auch die Produktion zeigen lassen und sich von der oberschwäbischen Qualität überzeugen, wie es in der Pressemitteilung heißt..