Leonie Ederle und Matthias Walser holen sich Silber

Dreimal Edelmetall hat es für den RFV Bad Schussenried bei den württembergischen Meisterschaften im Gespannfahren gegeben. Diese richteten die Schussenrieder über drei Tage hinweg auf der Reitanlage beim Zellerhof aus.

Rund um die Pferdesportanlage hatte sich während der dreitägigen Meisterschaften ein beeindruckendes Dorf von Wohnwagen, Pferdetransportern und Stallzelten gebildet. Am ersten Turniertag absolvierten 115 Gespanne ihre Dressuraufgaben in den einzelnen Klassen. Im Kurzmarathon gingen am zweiten Tag 97 Gespanne im Fünf-Minutentakt auf die Strecke. Am dritten Tag kämpften 111 Gespanne im Hindernisfahren mit anschließendem Stechen um den Sieg.

Sehr erfreulich aus Sicht des Gastgebers RFV Bad Schussenried war das Abschneiden von Leonie und Noemi Ederle sowie von Matthias Walser. Leonie und Noemi Ederle gewannen beide punktgleich den Dressurfahrwettbewerb, im Gelände fuhren sie sicher auf die Plätze zwei und drei. Das Hindernisfahren gewann Leonie vor ihrer Schwester Noemi. Damit sicherte sich Leonie Ederle die Vizemeisterschaft und Noemi Ederle den dritte Platz in der württembergischen U25-Meisterschaft der Zweispänner-Pferde. Matthias Walser fuhr eine gute Dressur, gewann das Geländefahren und wurde im Hindernisfahren Dritter. Dadurch holte er sich die Vizemeisterschaft bei den U25-Einspänner.

Im Geländefahrwettbewerb siegte Berthold Maurer (RFV Ingoldingen) vor Erwin Gack (RFV Bad Schussenried). Die kombinierte Wertung der Fahrer WBO gewann Erwin Gack, Kai-Antonia Sauter (RV Moosbeuren) den Pony-Dressurfahrwettbewerb und das Hindernisfahren. Weitere Platzierungen gingen an Jürgen Boos, Gerhard Egger, Sabrina Egger, Elmar Mauz (alle RFV Bad Schussenried), Johannes Hänle (RFV Ingoldingen), Tobias Würstle und Melanie Steinhauser (beide RSC Rupertshof). Oberschwäbischer Meister im Wettbewerb der Pony-Zweispänner wurde Ludwig Vetter (RFV Ebersbach-Musbach), bei den Zweispänner-Großpferden ging der Titel an Bernd Rees (RFV Waldburg).

Beim gleichzeitig ausgetragenen Jugendturnier siegte in der A-Dressur Johanna Rettich und im Reiterwettbewerb Mia Gögler (beide RFV Bad Schussenried). Weitere Platzierungen in den Dressur- und Reiterwettbewerben gingen an Christina Mayerföls, Sophia Boos, Clarissa Rack (RFV Bad Schussenried), Lena Stadler, Sina Schlaich (RSC Rupertshof) sowie im Springen an Victoria Mayerföls (RFV Bad Schussenried) und Jana Prasser (RSC Rupertshof).

Mehr als 100 Helfer waren bei dem dreitägigen Turnier im Einsatz.