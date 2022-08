Leonie Ederle und Felix Mayerföls Württembergische Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Württembergische Meisterschaft im Gespannfahren, welche in diesem Jahr auf der Anlage des Reit- und Fahrverein Leutkirch-Diepoldshofen ausgetragen wurde, waren die Bad Schussenrieder Gespannfahren sehr erfolgreich. Leonie Ederle holte bei den Großpferden U25 und Felix Mayerföls bei den Ponys U25 die Württembergische Meisterschaft nach Bad Schussenried. Noemi folgte ihrer Schwester Leonie und errang den Vizemeistertitel. Bei der Oberschwäbischen Meisterschaft der Zweispänner holte Jürgen Boos mit seinen Großpferden die Bronzemedaille und Felix Mayerföls die Silbermedaille mit seinen Ponys. Für die Wertungen musste zuerst eine Dressuraufgabe gefahren werden. Am zweiten Tag ging es ins Gelände, hier ging es nach einer Schritt- und Trabstrecke, anschließend in die vier Geländehindernisse. Am Abschlusstag absolvierten alle das Kegelfahren.