Lego-Fans kommen im Kloster Schussenried auf ihre Kosten

Am 1. Juni ist das Kloster Schussenried in die Sommersaison gestartet – mit zwei großen Familienausstellungen. Für die kommenden Monate plant die Klosterverwaltung weitere Veranstaltungen für große und kleine Besucherinnen und Besucher. Nach der langen Schließzeit im Winterhalbjahr blicken die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zuversichtlich auf die kommenden Monate mit Konzerten, Kindertheater und neuen Führungsangeboten.

Nahezu komplett geschlossen blieb das Kloster Schussenried im Winterhalbjahr der Corona-Pandemie wegen. Beliebte Ausstellungen wie die Lego-Schau der Ulmer Klötzlebauer oder die Krippenschau waren aufgebaut, konnten jedoch nicht fürs Publikum geöffnet werden. „Dem Team der Klosterverwaltung Schussenried gebührt daher großer Dank für sein Durchhaltevermögen und das große Engagement“, betont Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Der Herausforderung hat sich das Team um Joachim Moll mit Flexibilität und Kreativität gestellt. „Corona hat unsere Ausstellungspläne ganz schön durcheinandergebracht“, erläutert der Leiter der Klosterverwaltung. Eine geplante Kunstausstellung des Landratsamts Biberach wurde vorerst abgesagt, sie wird zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt. Mit dieser Absage bot es sich jedoch an, die Lego-Schau der „Ulmer Klötzlebauer“ zu verlängern – zur Freude vieler kleiner und großer Lego-Freunde.

Ausstellung bis 6. März zu sehen

Die Klötzlebauer Ulm sind bereits zum fünften Mal im Barockkloster zu Gast. Die Schwerpunkte der Jubiläumsausstellung liegen auf dem städtischen Leben und der bunten Welt der Comics. „Mit viel Engagement haben die Lego-Enthusiasten innerhalb weniger Tage die große Ausstellung vom zweiten Obergeschoss in den Magnus-Kleber-Saal verlegt“, erzählt Joachim Moll. Auch das Format der interaktiven Gemäldeschau im Kloster Schussenried kennt das Publikum aus früheren Jahren: Mit „Tricture 3D – Komm ins Bild“ ist erstmals eine Kooperationsschau der Eli GmbH und der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim zu sehen. Sie zeigt Motive aus allen Epochen der Natur- und Menschheitsgeschichte – vom Tyrannosaurus Rex bis zum explodierenden Labor. „Somit kommen unsere Gäste in diesem Jahr in den Genuss von zwei großen Familienausstellungen, zusätzlich zum Klostermuseum mit dem Bibliothekssaal“, freut sich Joachim Moll. Die Spielzeugschau im Magnus-Kleber-Saal und die Mitmachausstellung im Konventbau sind bis 6. März 2022 zu sehen.

Corona brachte nicht nur Pläne durcheinander, sondern brachte das Team der Klosterverwaltung auf kreative Ideen: Für Unternehmen und Vereine entwickelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein exklusives Angebot, das bis in den Herbst hinein buchbar ist. Mit Voranmeldung können Gruppen ab 20 Personen an Werktagen ohne zusätzlichen Aufpreis abends die interaktive Gemäldeschau individuell besuchen – von 17 bis 20 Uhr, außerhalb der regulären Öffnungszeiten. „Unsere weitläufigen Ausstellungsflächen sind ideal für eine gemütliche und spaßige Abendaktivität“, hofft Joachim Moll auf positive Resonanz aus der Region. „Die aktuelle Inzidenzlage macht das möglich und in den großen Räumen ist die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gewährleistet.“

Diese Theaterstücke folgen

An vier Tagen hintereinander wird Anfang August der Klosterinnenhof zur musikalischen Eventbühne für das Kammertheater Karlsruhe: Am 5. und 6. August nimmt das Ensemble Schlagerfans mit auf das „Traumschöff – Seekrank vor Glück“, eine Schlagerrevue mit Dauerbrennern und Ohrwürmern von Beatrice Egli, Udo Jürgens, Andrea Berg, Wolfgang Petry und Helene Fischer sowie von weiteren Schlagersängerinnen und -sängern. Am 7. und 8. August heißt es abends „Ciao Bella – Ich heirate eine Familie“: Die Italo-Pop-Komödie begeistert „mit viel Charme, bekannten italienischen Hits, haufenweise Klischees und ganz viel Liebe“. Für Kinder ab vier Jahren führt das Kammertheater Karlsruhe an beiden Tagen nachmittags ein spannendes wie witziges Theaterstück auf: Frei nach dem Märchen der Brüder Grimm heißt es dann „Bremen sucht die Stadtmusikanten“ – mit den größten Hits von „Giraffenaffen“ und „Deine Freunde“.

Auch wenn Führungen aktuell nur eingeschränkt angeboten werden können, sind neue Besucherangebote geplant: So wird es künftig neben der klassischen Klosterführung einen großen Rundgang geben. Bei der neuen Tour erleben Gäste das Klosterareal, die Klosterkirche St. Magnus und den Bibliothekssaal. Der Klassiker unter den Sonderführungen, der Rundgang mit dem „fliegenden“ Pater Mohr, soll auch demnächst wieder gebucht werden können. „Außerdem laufen gerade die Vorarbeiten für die Neupräsentation unseres Heiligen Grabes“, gewährt Joachim Moll den Blick in die nähere Zukunft. Über viele Jahre im Depot, wurde das „Heilige Grab“ vor wenigen Jahren restauriert. Künftig soll die eindrucksvolle barocke Inszenierung wieder regelmäßig für Besucherinnen und Besucher zu bestimmten Anlässen des Kirchenjahres am originalen Platz in der Klosterkirche St. Magnus gezeigt werden.