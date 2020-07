Legendäre Traktoren zwischen historischen Häusern

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach hat seine Ausstellung zur Motorisierung der oberschwäbischen Landwirtschaft um eine Ausstellung zu den legendären HeLa-Traktoren erweitert, teilt das Landratsamt Biberach mit. Am Sonntag, 19. Juli, könnten Besucher außerdem alte Schlepper, Autos und Zweiräder im Museumsdorf bestaunen.

Ausstellung zu Traktoren von Hermann Lanz aus Aulendorf

Die neue Ausstellung in der Feldscheune beleuchte in prägnanten Schlaglichtern die Werksgeschichte der legendären oberschwäbischen Traktoren-Marke HeLa. Neben vier Traktoren aus den 1950er-Jahren könnten die Besucher in Großformatfotos, medialen Inhalten und einer Typen- und Prospektpräsentation Wissenswertes rund um Hermann Lanz und seine Traktoren entdecken.

„Besonders interessant sind die unglaubliche Vielfalt an Typen und Motorausführungen sowie die vielen Sonderwünsche der Kunden, denen die Firma HeLa nachgekommen ist“, erklärt der technische Leiter des Museumsdorfs, Franz Bohner. Der Kurator der Ausstellung, Torsten Albinus, fügt hinzu: „Diese Ausstellung ergänzt damit am Beispiel eines oberschwäbischen Unternehmens unsere bestehende Ausstellung zur ‚Motorisierung der oberschwäbischen Landwirtschaft’ auf ideale Weise.“

Altes Eisen vor jahrhundertealten Bauernhäusern

Am Sonntag, 19. Juli, können die Besucher laut Mitteilung auf dem Gelände des Museumsdorfs weitere Oldtimer-Traktoren und alte Zwei- und Vierräder entdecken. Die Fahrer der Oldtimer würden spannende Einblicke unter die Motorhauben und in die Fahrerkabinen gewähren und von der Begeisterung für die alten Fahrzeuge berichten. Die kleinen Besucher könnten zusammen mit ihren Eltern einen Duftbaum für das Familienauto basteln, und auch die historische Brennerei Hagmann sei wieder in Betrieb.

Aufgrund der hohen Nachfrage würden die Allgäuer Wildkräuterführerinnen Irene Bänsch und Kathrin Eisele erneut ihre beliebten Wildkräuterführungen anbieten. Die Besucher würden dabei gemeinsam mit den Expertinnen entdecken, welche Wildkräuter auf den Wiesen des Museumsdorfs wachsen. Die Führungen finden um 11, 13, 14 und 15 Uhr statt. Es wird um eine Oline-Anmeldung gebeten unter www.museumsdorf-kürnbach.de oder unter der Telefonnummer 07351/526784.