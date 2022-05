Lea-Sophia Gut gewinnt S*-Springen

Rund 350 Reiterinnen und Reiter mit mehr als 700 Pferden hat der RFV Bad Schussenried nach eigenen Angaben beim dreitägigen Dressur- und Springturnier auf der vereinseigenen Anlage verzeichnet. Dabei standen insgesamt 24 Prüfungen auf dem Programm.

Am ersten Turniertag siegte Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) mit ihrem vierjährigen Pferd Secretariat in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Saskia Oettlin (RFV Schwendi/mit Lascona) gewann die A-Dressur.

Amelie Gaus (RFV Ingoldingen/mit Lady Sunshine) war am zweiten Turniertag erfolgreich in der M*-Dressur vor Jessica Pecha (RFV Schwendi). Die L-Trense-Prüfung gewann Saskia Oettlin (RFV Schwendi). Nachmittags wurde auf dem 60er-Viereck die M**-Dressur geritten. Helena Jöst (RSC Rupertshof) zeigte dabei mit ihrer Stute Uganda eine harmonische Vorstellung und siegte vor Joachim Giersch (RV Sulmingen) und Teresa Hofmeister (RV Balingen). Mit exakt der gleichen Punktzahl wurde Nicole Kohler (RC Rissegg/mit Franzel und Sierra) Vierte.

Auf dem Springplatz konnte Lea Rodi (RFV Reinstetten) mit einer Note von 8,7 vor Lea Sophia Gut (8,6) die A**-Springpferdeprüfung gewinnen. Für Hans-Günther Gack (RFV Bad Schussenried/mit Cindy) gab es in der L-Springprüfung die goldene Schleife. Er ließ 60 Reiter dabei hinter sich. Am Nachmittag in der Zeitspringprüfung der Klasse S* verzeichnete Stefanie Paul (RFV Altusried/mit Levino) die schnellste Zeit.

Den Abschluss des zweiten Turniertags bildete das S*-Barrierenspringen, bei dem sieben Paare antraten. Die Anfangshöhe von 1,53 Metern stellte für die Teilnehmer kein allzu großes Hindernis dar. Deutlich anspruchsvoller war das zweiten Stechen über 1,70 Meter. Rolf Hartmann vom gastgebenden Verein blieb mit Chaccimo als einziger fehlerfrei und gewann so vor Mario Walter (RSG Ostalb) und Stefanie Paul (RFV Altusried) sein fünftes Barrierenspringen.

Die beiden M*-Springen am Sonntagmorgen gewannen Rolf Hartmann und Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen). Auf dem Dressurviereck (20 x 40 Meter) wurde auf Kandare eine L-Dressur geritten. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried/mit Bandol) und konnte die Prüfung vor Theresia Leicht (RVG Biberach) für sich entscheiden. Für Joachim Giersch (RV Sulmingen) klappte es mit seinem ersten S*-Sieg. Seine elfjährige Stute FBW Lady Darcy zeigte tolle Traversalen, Pirouetten und Serienwechsel. Die Schülerin von Jasmin Schaudt, Anna Gunst, bekam die silberne Schleife. Nicole Kohler wurde mit Franzel Sechste und mit Sierra Achte, gemeinsam mit Jasmin Schaudt (Louane). Große Freude gab es beim Dressur-Helferteam des RFV Bad Schussenried darüber, das Vereinsmitglied Andreas Fessler mit Diamond Boy den zehnten Platz belegte.

Den Höhepunkt auf dem Springplatz, den Großen Preis um den Schussenrieder-Weiße-Cup, eine Springprüfung der Klasse S*, verfolgten viele Zuschauer. In der Siegerrunde mit sechs Teilnehmern siegte Lea-Sophia Gut (RV Sulmingen/mit Canturia) vor Edwin Schmuck (RFZV Babenhausen) mit zwei Sekunden Vorsprung. Dritte wurde Stefanie Paul (RFV Altusried).

Am kommenden Wochenende steht in Bad Schussenried nun das Fahrturnier (Samstag) und Jugendreitturnier (Sonntag) an.