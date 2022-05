Laux sichert sich Silber bei württembergischen Meisterschaften

Lorenz Laux vom RMSV Bad Schussenried hat sich bei den württembergischen Schüler-Meisterschaften in Gäufelden-Nebringen die Silbermedaille gesichert. Fiona Merk erreichte Rang sieben in einem nach RMSV-Angaben starken Starterfeld. Ausrichter war der RSV Öschelbronn.

Lorenz Laux startete am Vormittag in der Schülerklasse U11. Bei seinem ersten Start bei den württembergischen Meisterschaften zeigte er eine fast fehlerfreie Kür. Punktabzüge bekam er in der Ausführung der Kehrlenkervorhebehalte und die letzte Übung konnte er nicht mehr in der vorgegebenen Zeit zeigen. Mit 37,19 Punkten gewann er die Silbermedaille. Den Titel holte sich Oskar Schulz (RV Weil im Schönbuch/51,46).

Bei den U13-Schülerinnen ging Fiona Merk am Nachmittag mit eingereichten 60,70 Punkten in den Wettbewerb. 13 Sportlerinnen stark war das Teilnehmerfeld. Als siebtbeste Starterin ging sie auf die Fläche und konnte ihre Leistung fast perfekt abrufen. Abzüge bekam Merk beim Frontlenkerstand-Abgang, bei dem sie kurz den Boden berührte und bei der Kehrlenkervorhebehalte für eine nicht korrekte Ausführung. Mit ausgefahrenen 49,31 Punkten erreichte die RMSV-Sportlerin am Ende den siebten Platz. Den Titel gewann May Burghardt (Sportkultur Stuttgart/71,60) gefolgt von Enie Vetter (RKV Hofen/63,76) und Madeleine Milz (RV Adler Empfingen/56,75).