22 Fahrerinnen und Fahrer haben am Samstagmorgen beim Seifenkistenrennen, anlässlich des Magnusfests in Bad Schussenried, um die Siegerpokale gekämpft. Laurin Härle aus Reichenbach hatte aus den addierten Zeiten der beiden Wertungsläufe mit 50,47 Sekunden die schnellste Zeit und wurde Schussenrieder Stadtmeister 2019. Sein Bruder Niklas lag sechs Hundertstel zurück.

Spannend ging es auf der 400 Meter langen, gut beschallten Rennstrecke zu. Wie ein professioneller Radioreporter sorgte Rennleiter Ulrich Schmid mit seinen Kommentaren für das passende Flair an der Rennstrecke. Die rund 250 Besucher hatten bei gutem Wetter ihre Freude an dem Rennen ohne Motorenlärm und Benzingestank. Kinder, die keine eigene Seifenkiste hatten, konnten mit einem Fahrzeug des Brauchtumsvereins teilnehmen. Nach der technischen Abnahme, der mit Fahrer maximal 130 Kilogramm schweren Fahrzeuge, erfolgte der Start in der Gartenstraße. Die Strecke führte über die Schulstraße bis zum Ziel in der Georg-Kaeß-Straße. Gemessen wurde mit Lichtschranke. Gefährliche Stellen wurden mit Strohballen gesichert. Beim ersten Wertungslauf durfte die Linie frei gewählt werden. Beim Zweiten war sie durch Pylone vorgegeben. Dies brachte die ersten beiden Fahrer gleich in erhebliche Schwierigkeiten aufgrund dessen, dass sie sich drehten oder in den Strohballen landeten. Gestartet wurde in zwei Altersklassen: Kinder acht bis zwölf Jahre und Kinder ab 13 Jahren. Die Zeiten pro Lauf lagen zwischen 25 und 30 Sekunden, rund drei Sekunden unter denen des Vorjahres. Als einziges Mädchen ging die neunjährige Anna Zeller aus Otterswang an den Start.

Beim Promi-Rennen traten Rainer Koch von Serveria, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Frank Spähn, die Schulleiterin des Progymnasium Susanne Wehling und Bürgermeister Achim Deinet gegeneinander an. Hier war der Bürgermeister der Schnellste.

Bei der Siegerehrung wurden alle Fahrer mit von Bad Schussenrieder Firmen gestifteten Pokalen oder Sachpreisen belohnt. Bürgermeister Achim Deinet überreichte den Wanderpokal und den Siegerkranz an den neuen Stadtmeister.

Der Vorsitzende des Brauchtumsvereins Franz Mayerföls lobte: „So viele Zuschauer hatten wir schon Jahre nicht mehr“.