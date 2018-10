Der 14. oberschwäbische Vollmondlauf steigt am Samstag in Bad Schussenried. Läufer, Nordic Walker und Walker können dabei zwischen einer elf Kilometer langen Strecke mit 121 Höhenmetern und einer 21 Kilometer langen Strecke mit 238 Höhenmetern wählen (siehe Kasten). Die Läufe beginnen um 17 Uhr.

Wer nur die oberschwäbische Landschaft unterm Vollmond ohne Wettkampfstress und Stoppuhr genießen will, der kann beim Genusslauf über 14 Kilometer und 161 Höhenmeter antreten. Bei diesem kann man als Höhepunkt den Ausblick von der Hohkreuzkapelle übers nächtliche Schussental genießen. Die Aufwärmgymnastik leitet wie in den vergangenen Jahren der Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp, unterstützt von der Lokalmatadorin Karin Maria Rudolph (LT Aulendorf), die in ihrer Altersklasse Welt-, Europa- und deutsche Meisterin ist.

Die Strecke des Vollmondlaufs führt vorbei am Zellersee nach Otterswang, den Burgtobel hinauf auf die Atzenberger Höhe und vorbei am Roggensee und wieder zurück zum Start. Als Hauptpreis winkt ein Wochenende zu zweit in einem Wellness-Hotel in Langenargen am Bodensee. Für die Jüngsten von vier bis sieben Jahren startet um 17.15 Uhr der „Mäuselauf“ über 400 Meter. Diesem schließt sich um 17.25 Uhr der Schülerstaffellauf über 2000 Meter für acht bis 15-Jährige an. Dabei sind jeweils vier Runden mit einer Distanz von jeweils 500 Meter zu laufen. Die Siegerehrung gibt es gleich im Anschluss an den Lauf. Zu gewinnen: Geld für die Klassenkasse.

Start und Ziel, Anmeldung, Umkleiden, Duschen, Verpflegung und Siegerehrung finden sich in der Stadthalle beziehungsweise der Sporthalle in der Friedrich-Jahn-Straße in Bad Schussenried.