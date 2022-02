Landschaftliche Vielfalt und gute Unterhaltung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Februarwanderung des Bad Schussenrieder Albvereins führte von Bad Schussenried nach Steinhausen und zurück. Vom Rathaus aus wurde das Naturdenkmal Schussenursprung angesteuert. Vorbei am beeindruckend großen Findling, durch Aichbühl gelangt die Gruppe in den Wald des Riedschachen. Ein naturbelassener Weg führte zum Steg des Federbachs. Nachdem die Kuppe des Weilbergs erreicht war, zeigte sich das Highlight der Wanderung. Ein breites Panorama von der Zugspitze bis zum Säntis mit den davor liegenden Höhenzügen und der Steinhauser Kirche im Vordergrund begeisterte die Gruppe. Nachdem der Ausblick ausreichend genossen wurde, marschierte die Gruppe nach Steinhausen ins Gasthaus Linde zur Stärkung. Auf dem Rückweg war der erste Anlaufpunkt das Franzosengrab. Es erinnert an die Schlacht vom 2. Oktober 1796 im ersten Koalitionskrieg. Hier fielen etwa 300 französische und österreichische Soldaten. Auf dem weiteren Weg wurde die Blasius Erler Bank mit einem Panorama über die oberschwäbische Landschaft angesteuert. Nun war es nicht mehr weit, um am Rathaus den Kreis wieder zu schließen. Zum Abschluss sprach die Gruppe ein großes Lob für die gute Organisation und Führung der Wanderung aus.