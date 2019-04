Landratsamt sieht das Thema Bürosanierung als erledigt an

Das Landratamt hat sich nochmals mit der 102 000 Euro teuren, ohne Gemeinderatsbeschluss vorgenommenen Bürosanierung im Bad Schussenrieder Rathaus befasst. Ein Gemeinderatsmitglied hatte sich nach der Sitzung im März an das Kommunalamt gewandt. Die Behörde erklärt nun in einer Pressemitteilung, dass aus ihrer Sicht die Angelegenheit abschließend erledigt ist.

Im vergangenen Jahr war auf Veranlassung von Bürgermeister Achim Deinet das Bürgermeisterbüro samt Vorzimmer saniert worden. Wegen nicht vorhersehbarer Mängel an der Bausubstanz verlängerten sich die Arbeiten, die ursprünglich geschätzten 25 000 bis 30 000 Euro Kosten stiegen auf mehr als 102 000 Euro. Den Gemeinderat unterrichtete die Verwaltung erst im August. Das Gremium missbilligte in seiner Oktobersitzung mehrheitlich das Vorgehen der Verwaltung und änderte die Hauptsatzung, indem es das Ausgabenvolumen einschränkte, über das der Bürgermeister selbst entscheiden kann.

Brief ans Landratsamt

Die Kommunalaufsicht übte Kritik an Deinets Handeln, sah dieses aber durch den Gemeinderatsbeschluss als nachträglich genehmigt an. Ein Gemeinderat wandte sich daraufhin an das Landratsamt, die Behörde hat nun geantwortet und eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Sie verweist noch einmal auf den Ratsbeschluss vom 18. Oktober. Mehrheitlich hatte der Gemeinderat damals die Sanierungsausgaben, die ohne Ratsbeschluss erfolgt waren, missbilligt. Aus dem Protokoll ergebe sich, dass sich das Gremium mit dieser Causa in eigener Angelegenheit auseinandersetzen wollte und gerade die Rechtsaufsicht nicht eingeschaltet werden sollte, schreibt das Landratsamt. Es zitiert auch aus dem Brief des Ratsmitglieds, das sich an die Behörde gewandt hatte: Die FUB/BL-Fraktion habe bewusst auf eine Prüfung durch die Kommunalaufsicht verzichtet und keine Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben.

Der Gemeinderat habe aus der förmlichen Missbilligung lediglich die Konsequenz gezogen, die Hauptsatzung zu ändern, so das Landratsamt. Ansonsten habe das Gremium aber keine weiteren Maßnahmen folgen lassen. Das heiße, das Gremium habe es beim Ausdrücken des Missfallens belassen. Daraus, so die Behörde weiter, dränge sich der Schluss auf, dass der Rat es damit habe auf sich bewenden lassen wollen und dass er nun die Angelegenheit als gegeben und in der Konsequenz als erledigt ansehe. In diesem Stillschweigen liege schlüssig das „nachträglich sanktionierte Hinnehmen des Vorgehens der Verwaltung“ durch die Gemeinderatsmehrheit. „Die Angelegenheit ist damit aus unserer Sicht abschließend erledigt“, stellt das Landratsamt fest.