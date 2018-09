Viel Lob und Verständnis, gemeinsame Sache bei den Baustellen: Landrat Heiko Schmid hat Irene Brauchle zum ersten Mal seit ihrem Amtsantritt als Bürgermeisterin in Rot an der Rot einen Besuch abgestattet. Verlief der Tag weitgehend harmonisch, bot ein Bürgerkaffee Raum für Kritik. Hier kam jedoch nur ein Punkt zur Sprache.

Sein letzter Gemeindebesuch liege bereits eine ganze Weile zurück, sagte Heiko Schmid. „Ich bin seitdem um zehn Jahre gealtert, die Gemeinde um nur zwei Jahre.“ Die Roter seien jünger als der Landesdurchschnitt und zeigten viel Engagement, stellte Schmid beeindruckt fest. Am Mittag hatte er sich selbst davon ein Bild machen können. Unter anderem stand ein Besuch des Pumptracks auf dem Programm. „Ich hatte mir das so nicht vorstellen können. Von klein bis groß zeigen hier alle Engagement.“ Für gewöhnlich verschaffe er sich von den Kreisgemeinden anhand von Kennzahlen ein Bild, sagte der Landrat. „Durch die persönliche Begegnung festigt sich dieses aber und wird bunter.“

Schmid lobte die Arbeit der Bürgermeisterin und des Gemeinderats. „Sie planen sehr nachhaltig und finanzierbar. Das ist nicht selbstverständlich.“ Die Gemeinde käme weitestgehend ohne Kredite aus und verfüge über eine zehn Mal so hohe Rücklage wie noch vor zehn Jahren. „Damit belasten Sie nicht die nächsten Generationen.“

Trotz aller Bemühungen gelinge nicht immer alles auf Anhieb. So gab es in Rot einen Mangel an Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Für den habe sich die Bürgermeisterin entschuldigt, erklärte Schmid. „Wir hatten alle Hände voll zu tun vor drei Jahren. Jeder muss mithelfen bei der Verteilung. Das haben Sie mit Herzblut getan“, sagte Schmid. Ihn überzeuge die Arbeitseinstellung der Roter: „Sie stellen nicht lange Fragen, sondern krempeln die Ärmel hoch und packen an.“

Eine „Frotzelei“ erlaubte sich Schmid abseits all der guten Worte in offener Runde beim Bürgerkaffee dann aber doch. „Ich bin ja froh, dass sich zumindest ein Teil von Rot dem Landkreis Biberach zugehörig fühlt. Alle gehen immer nach Memmingen ins Krankenhaus oder zum Einkaufen.“ Für kleine Sorgen und Nöte müsse es schnelle Wege geben. Damit spielte Schmid auf die Umleitungen an, die den Verkehr um Rot derzeit einschränkten. Zugleich betonte er den Straßenbau und die Anbindung Rots weiter voranzutreiben zu wollen. Auch Irene Brauchle konnte darüber lachen. „Es gibt schon noch ein paar Straßen, die wir angehen müssen. Aber jetzt nehmen wir bis Ende des Jahres erst einmal die Umleitungen in Kauf.“

Bürger wollen neuen Radweg

In Sachen Fahrradverkehr waren ein paar der anwesenden Roter weniger gelassen. Gemeinderätin Marianne Münsch richtete sich direkt an den Landrat. „Es fehlt ein Fahrradweg zwischen Rot und Eichbühl. Auf der Straße zu fahren, ist sehr gefährlich, können Sie uns da weiterhelfen?“ Die Radwege seien sicher ein Thema, bestätigte Schmid. „Mir war bisher nicht bewusst, dass der Bedarf in diesem Fall so groß ist.“ Bei der nächsten Fortschreibung des Programms, wolle er sich im Kreistag dafür stark machen, dass der Radweg unter einer höhere Priorität eingestuft würde. „Ich kann natürlich nicht versprechen, dass er im kommenden Jahr schon gebaut wird.“ Münsch gab sich dennoch zufrieden. „Wenn die Sache einen anderen Stellenwert bekommt, ist ein erster Schritt schon getan.“

Münschs Anliegen traf auf Zustimmung anderer Bürger. Abgesehen von den Radwegen hatte jedoch keiner Redebedarf. Zumindest politisch. Denn unter die Gäste hatte sich auch ein alter Studienfreund des Landrats gemischt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Wir haben sogar auch mal kurz zusammen in einer WG gelebt.“ Er sei nach einigen Jahren wieder in seine Heimat Rot zurückgekehrt. „Das war jetzt einfach eine gute Gelegenheit, sich mal wiederzusehen.“