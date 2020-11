Kunden der Volksbank Ulm-Biberach pflanzen Obstbäume

Süßkirsche Regina, Apfel Mariella und Zwetschge Katinka – diese und weitere Obstbäume zieren seit Kurzem die Gärten zahlreicher Kunden der Volksbank Ulm-Biberach und öffentliche Plätze, so auch in Bad Schussenried. „Auch in turbulenten Zeiten wie diesen wollten wir nicht gänzlich auf unseren jährlichen Klimaschutztag verzichten, da uns ein ökologisches Engagement sehr am Herzen liegt“, so Ralph P. Blankenberg, Vorstandssprecher der Genossenschaftsbank. So entstand die Idee für die Baumpflanzaktion. Unter dem Motto „Wir schenken, Sie pflanzen, das Klima gewinnt“ konnten sich Kunden online registrieren und damit einen der knapp 400 Obstbäume sichern. Alle Bäume wurden im Laufe der vergangenen Woche von den Kunden abgeholt und in den heimischen Gärten gepflanzt. Abgerundet wurde die Aktion der Volksbank durch weitere Pflanzungen in allen vier Regionen ihres Geschäftsgebiets wie im Bad Schussenrieder Ortsteil Lufthütte. Am Ende wurden 440 Bäume dem sogenannten Ulmer Baumzähler des Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung gutschreiben und damit gleichzeitig die Aktion „Trillion Tree Campaign“ von Plant-for-the-Planet unterstützt.