Kultur-Vesper mit Karl-Josef Weber

In der Reihe „Kultur-Vesper“ im Tanzhaus des Museumsdorfs Kürnbach führt Zimmerermeister Karl-Josef Weber am Donnerstag, 26. September, 18 Uhr, in seine Handwerkskunst ein. Für die historischen Bauten spielt Holz eine bedeutende Rolle. Vom Dachstuhl bis zur Bodendiele war der Rohstoff über Jahrhunderte ein zentrales Baumaterial. Die Zimmerermeister waren damals auch an der Planung der Bauten sowie an der Auswahl und Beschaffung des passenden Materials beteiligt. In diesem Sinne berichtet Weber über die Herausforderungen und auch die heutige Bedeutung des Zimmerers in Zeiten des ökologischen Hausbaus. Im Anschluss an den Vortrag lassen die Teilnehmer den Abend mit dem Referenten bei Getränken und einem kleinen Vesper ausklingen. Die Häuser des Museumsdorfs können bis 19.30 Uhr im herbstlichen Dämmerlicht besichtigt werden.