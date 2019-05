Die Tourist-Information Bad Schussenried bietet am Sonntag, 19. Mai, um 15 Uhr eine kulinarische Wanderung an, unter dem Motto „Genuss und Erlebnis – Cittaslow erleben!“. Auf dieser Wanderung gibt es einige Einblicke in die oberschwäbische Landschaft, Küche und Lebensart – geprägt auch durch den Einfluss des Klosters. Nach einer einstündigen Wanderung wird der Seehof in Olzreute erreicht. Dort erwartet die Teilnehmer als kulinarischer Höhepunkt eine frisch geräucherte Forelle. Eine Anmeldung ist bei der Tourist Information im Rathaus, Telefon 07583/9401-171 erforderlich.