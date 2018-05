Kulinarische Genüsse und Lichtkunst beim Kloster

Vor den Klosterarkaden in Bad Schussenried steigt am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, dass BBQ & Genussfestival, begleitet von Kleinkunst, Livemusik und einer Kunstgalerie unter freiem Himmel. Zusätzlich zu den Marktständen und der großen Auswahl mehrerer Grillanbieter gibt Anja Auer, besser bekannt als „Frau vom Grill“ mit ihrem Youtube-Kanal, den Besuchern Tipps zum richtigen Brutzeln.

Musik machen das Rockduo Tom Slam sowie die oberschwäbischen Bands A True Romance und Roxygene. Für die kleinen Besucher gibt es ein Trampolin sowie ein Kinder-Indianderdorf mitsamt Bastelangeboten.

Die Klosterwiese leuchtet

Am Samstagabend wird der Lichtkünstler Jörn Hanitzsch aus Cottbus die Klosterwiese und die Klosterarkaden mit Lichtskulpturen und -installationen erleuchten. Kurz vor 21 Uhr wird die Sonne untergehen und dann richtet Hanitzsch seine von Musik untermalte Lichtschau am Fortschreiten der Dämmerung aus. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten mitteilen, wird er unter anderem Lichtsäulen in jeden Arkadenbogen hängen und die jungen Bäumen auf dem mit „Lichtlinien“ in Szene setzen. „Die Installationen wiegen gerade mal 1500 Gramm und schaden dem Baum nicht“, wird Jörn Hanitzsch in einer Mitteilung zitiert.

Es gibt zudem eine Mitmachaktion für Besucher und als Besonderheit für Schussenried kommen Lichtobjekte von Achtklässlern der Jakob-Emele-Realschule dazu. Mit diesen hat Hanitzsch im Vorfeld einen Workshop veranstaltet und die Lichtskulpturen der Schüler werden hier ebenfalls gezeigt. Joachim Moll, der Leiter Klosterverwaltung Schussenried, sagt dazu: „Das passt gut zu unseren Zielen. Wir wollen mit unseren Aktionen in den Monumenten immer auch Kinder und Jugendliche erreichen“.