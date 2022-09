Kürnbacher Herbstmarkt bietet Genuss für alle Sinne

Bummeln, stöbern, staunen: Beim Herbstmarkt im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach am Sonntag, 2. Oktober, bieten über 100 Austellerinnen und Aussteller von 10 bis 18 Uhr Dekoratives, Nützliches und Köstliches aus der Region. Die Obstsortenausstellung mit über 250 alten Apfel- und Birnensorten begeistert außerdem Groß und Klein.

Zudem zeigen Silberschmiedin, Holzschnitzer und Co. ihre Kunstfertigkeit, kündigt das Landratsamt in einer Vorschau an. Auf die Kosten kommen auch alle mit grünem Daumen: Die Stände bieten eine große Auswahl an Pflanzen und Gartengeräten sowie Nützlichem und Hilfreichem für Garten und Terrasse.

Am Herbstmarkt wird außerdem die Obstsortenausstellung mit über 250 verschiedenen Apfel- und Birnensorten eröffnet. Neben einer Vielzahl alter Sorten wie der Gewürzluike, die viele noch aus ihrer Kindheit kennen, können Interessierte spannende Informationen über die Geschichte des Obstanbaus in Oberschwaben entdecken. Dabei darf natürlich der berühmte Jakob Fischer nicht fehlen.

Auch kulinarisch ist der Herbstmarkt ein Fest für alle Sinne: gezeigt werden dutzende historische Tomaten- und Kartoffelsorten. An den vielen Ständen gibt es zudem regionale Produkte wie Käse und Handgefertigtes aus Kräutern, und natürlich Köstlichkeiten des Herbstes, etwa Birnenbrot und Kürbissuppe. Hungrige Besucherinnen und Besucher können sich auf oberschwäbische Spezialitäten freuen. Die Blasmusikkapellen, die in den beiden Zelten spielen und eine Fahrt auf der Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins runden den Besuch ab.