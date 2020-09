Kürnbach und Ummendorf erhalten ELR-Förderung

Die Stadt Bad Schussenried und die Gemeinde Ummendorf erhalten Geld aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Das geht aus einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU) hervor. Der Bad Schussenrieder Ortsteil Kürnbach wird für den Bereich Innenentwicklung/Wohnen am alten Bahnhof Fördermittel in Höhe von 124 600 Euro erhalten. Die Gemeinde Ummendorf wird für den Bereich medizinische Versorgung insgesamt mit rund 6000 Euro in das Programm aufgenommen.

Landesweit wurden in dieser Runde 37 Maßnahmen in 33 Kommunen mit einem Gesamtfördervolumen von 3,2 Millionen Euro bedacht. Damit können Investitionen in einer Größenordnung von rund 20 Millionen Euro angestoßen werden. Zu den geförderten Projekten zählen unter anderem Modernisierungs- und Ausbaumaßen für gastronomische Betriebe, die Schaffung von Praxen für Ärzte sowie Physio- und Ergotherapie. Gleichzeitig werden auch wichtige Nahversorger wie Bäckereien-, Metzgereien und Hofläden im Land unterstützt, damit sie Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen umsetzen können. „Gerade für unseren ländlichen Raum ist es von zentraler Bedeutung, dass in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten schnell und zielgerichtet Impulse zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft gesetzt werden“, erklärt Dörflinger. Die unterjährige Ausschreibung des ELR trage dazu wesentlich bei. Deshalb freue er sich, dass Bad Schussenried und Ummendorf in die dritte und letzte Förderrunde aufgenommen werden.

„Für mich ist es von ganz zentraler Bedeutung, dass wir unsere lokale Wirtschaft und speziell die Grundversorgung in den Gemeinden nachhaltig stärken. Damit schaffen und erhalten wir wichtige Arbeitsplätze“, sagt Dörflinger und fügt hinzu: „Das ELR ist seit über 25 Jahre das Spitzenprogramm für Strukturhilfen für unseren ländlichen Raum.“