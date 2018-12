Familientauglich und zwischen den Jahren geöffnet: Kloster Schussenried bietet in diesem Jahr zwei besonders stimmungsvolle Ausstellungen. Tradition ist die Krippenausstellung mit wunderbaren Beispielen aus der ganzen Welt, diesmal unter dem Motto „Kommet, ihr Hirten“. Nach einer längeren Pause wieder im Kloster zu Gast ist die Ausstellung „Faszination Lego“: Die Ulmer „Klötzlebauer“ zeigen, was mit den bunten Steinen alles möglich ist. Beide Ausstellungen sind am 22. und 23.12. und dann wieder vom 26.12. an geöffnet.

Seit mehr als zehn Jahren werden in der Weihnachtszeit im Kloster Schussenried Krippen aus verschiedenen Länder ausgestellt, längst eine Tradition und ein Anziehungspunkt für viele Menschen. Das Besondere: Die Krippen gehören alle zu einer Schussenrieder Privatsammlung, zusammengetragen von der Familie Schmehle-Knöpfler. Jahr um Jahr können immer wieder neue originelle, kostbare, anrührende Figurenensembles gezeigt werden. Das Sonderthema der diesjährigen Ausstellung widmet sich der Krippengeschichte in Italien und Frankreich – ein Überblick über die Kulturgeschichte der Krippe. Krippen erzählen nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern gewähren überraschende Einblicke in die Vorstellungswelt der Krippenbauer. Sie berichten aber auch vom Selbstverständnis der Menschen in ihrer Zeit, in unterschiedlichen Kulturkreisen und Epochen. Ob volkstümlich-naiv oder künstlerisch anspruchsvoll: Die Werke eröffnen einen oft unerwarteten Blick auf 250 Jahre Krippengeschichte. In der Ausstellung werden Krippen unterschiedlicher Stilrichtungen aus verschiedenen Epochen, Ländern und Kulturen präsentiert. Die Bandbreite reicht von den kleinsten Miniaturkrippen bis zu der raumfüllenden Großkrippe; der Fantasie und den Materialien sind keine Grenzen gesetzt.

„Faszination Lego“

Zugleich mit der Krippenausstellung zeigen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Kloster Schussenried die Ausstellung „Faszination Lego“ der Ulmer „Klötzlebauer“. Diese Gruppe von Lego-Fans im Alter von 14 bis 68 Jahren beweisen immer wieder, dass man mit den bunten Lego-Steinen nicht nur spielen kann. In Kloster Schussenried waren die beeindruckenden Modell-Einfälle der Ulmer „Klötzlebauer“ zuletzt im Winter 2016 /2017 zu sehen. Die familienfreundliche Ausstellung zieht immer in den Wintermonaten viele Menschen an. In diesem Jahr kommen die „Klötzlebauer“ wieder mit vielen neuen Lego-Bauten nach Schussenried.