Krippen aus aller Welt im Kloster Schussenried

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr wieder auf die traditionelle Krippenausstellung im Kloster Schussenried freuen: Vom 27. November an ist eine eindrucksvolle Auswahl an Krippen aus der Schussenrieder Privatsammlung Schmehle-Knöpfler zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung bis 6. März 2022. Die Krippenschau ist besonders in der Adventszeit ein stimmungsvolles Besuchserlebnis für die ganze Familie.

Seit fast 15 Jahren ist die Krippenausstellung ein Höhepunkt des Ausstellungsjahres im Barockkloster Schussenried. Traditionell ist sie ab Ende November bis Anfang März zu sehen. Im vergangenen Jahr verlegte man die Ausstellung coronabedingt kurzerhand ins Internet und stellte ausgewählte Krippen auf dem Facebook-Account der Klosterverwaltung vor.

Ab 27. November dieses Jahres können kleine und große Gäste die Krippen nun wieder ganz analog bestaunen und mehr über die Kulturgeschichte der Krippen erfahren.

Die Objekte stammen aus der Privatsammlung der Familie Schmehle-Knöpfler aus Bad Schussenried. Sie umfasst Krippen aus aller Welt und dokumentiert rund 250 Jahre Krippengeschichte. Parallel sind in den Ausstellungsräumen des Konventbaus die beiden Ausstellungen „Faszination Lego“ und die Tricture-3D-Schau mit großformatigen Motiven zu sehen.

Die Krippenausstellung zeigt eine überwältigende Vielfalt an Krippen vom raumfüllenden Krippenensemble über Krippen mit lebensgroßen Figuren aus kostbaren Materialien, Miniaturkrippen bis hin zu einfachen Krippen aus Pappe und Stroh.

Jedes Exponat erzählt so seine eigene Geschichte. Zu sehen sind Christkinder aus verschiedenen Epochen: mal in einer Krippe, in prächtige Kleider gewandet oder nackt. Die Geschichte der Verehrung des Jesuskindes ist eine Geschichte der Vielfalt religiöser Vorstellungswelten und Formen frommer Erbauung. Seit dem Barock unternehmen Gläubige Wallfahrten zu dem wundertätigen Kind.

Die Krippen setzen darüber hinaus kleine Welten in Szene und erzählen oftmals weit mehr als nur die Weihnachtsgeschichte. So geben neapolitanische Krippen ein detailgetreues Abbild der süditalienischen Stadt und ihrer Gebäude wider. Die „Santons“, Krippen aus dem Süden Frankreichs, zeigen hingegen gängige Alltagsszenen und die Figuren in lokaler Tracht.

Als Vorbild dienen die Krippen Italiens, allen voran die neapolitanischen Krippen. In Südfrankreich entwickelte sich die Krippenkunst jedoch aus der Bevölkerung heraus und zählt damit zur Volkskunst. Simultankrippen zeigen hingegen mehrere Szenen der Weihnachtsgeschichte gleichzeitig.

Mehr über die Kulturgeschichte der Krippen erfahren Interessierte immer sonntags bei Führungen (siehe Kasten). Der Rundgang durch die Krippenschau ist im Eintrittspreis enthalten. Führungen für Gruppen können individuell vereinbart werden, auch außerhalb der Öffnungszeiten des Klosters.

Zusatzinformationen: Daten und Fakten

Laufzeit: Samstag, 27. November bis Sonntag, 6. März 2022

Eintritt: Erwachsene sieben Euro

Ermäßigte 3,50 Euro

Familien 17,50 Euro

Gruppen ab 20 Personen pro Person 6,30 Euro

Im Eintritt ist die Besichtigung des Bibliothekssaals, des Museums sowie der Ausstellungen „Krippen aus aller Welt“, „Faszination Lego“ und „Tricture 3D“ enthalten.

Führungen: während der gesamten Laufzeit immer sonntags um 14 Uhr. Führungen sind

im Eintrittspreis enthalten. Gruppenführungen auf Anfrage.

Öffnungen des Klosters Schussenried: bis Sonntag, 19. Dezember, ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag und Silvester ist geschlossen.

Vom 26. Dezember an bis Sonntag, 6. März, werden dann die Frühjahrsöffnungszeiten dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr gelten.

Das Klostermuseum in der Pfarrkirche St. Magnus ist von November bis März geschlossen.

Besuchshinweise: Für den Landkreis Biberach wurde die „Alarmstufe“ nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vorgezogen, sie gilt hier bereits jetzt. Laut Pressemitteilung des Landratsamts Biberach gilt für Kultur-, Freizeit- und sonstige Einrichtungen die 2G-Regel. Voraussichtlich ab Mittwoch gilt dies im ganzen Land. Die jeweiligen Regeln richten sich nach der Hospitalisierungsinzidenz und der Zahl der belegten Intensivbetten im Land. Besucher sollten sich vorher informieren.

Weitere Informationen im Netz: www.kloster-schussenried.de