Kreatives und autobiografisches Schreiben für Frauen

Das Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO) lädt zum Jahresbeginn 2023 zu einem neuen Schreibworkshop ein. Die Schriftstellerin Nina Blazon wird das vierteilige online-Treffen leiten. Das Thema lautet „Die Farben meines Lebens“. Jeder Lebensabschnitt hat seine ganz eigene Färbung: Es gibt goldene und graue Zeiten, blaue und schwarze Stunden und auch die schönen Tage, in denen wir die Welt in Rosarot sehen. In dem mehrteiligen Online-Seminar des Literaturnetzwerks Oberschwaben lädt Autorin Nina Blazon literaturinteressierte Frauen dazu ein, schreibend mit den Farbfacetten der eigenen Biografie zu experimentieren, schreibt das Literaturnetzwerk Oberschwaben in einer Pressemitteilung. Mitbringen müssen die Teilnehmerinnen Neugier aufs Schreiben. Wer seine Texte mit der Gruppe teilen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Die Frauen können aber auch ganz privat nur für sich schreiben. Die Teilnahmegebühr beträgt 120 bei maximal 15 Teilnehmerinnen. Termine sind Samstag, 21. Januar, (16-19 Uhr), Samstag, 4. Februar, (16-19 Uhr) und Samstag 25. Februar, (16-19 Uhr). Der Abschlusstermin mit Vorlesen findet statt am 11. März. Anmeldung bitte per E-Mail unter veranstaltungen@lio-netzwerk.org oder telefonisch 0160/95556989.