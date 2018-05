Kornelia Wigh zeigt im Gustav-Mesmer-Haus des ZfP im Neuen Kloster Bad Schussenried ihre Ausstellung „Im Netz der Vorstadtmalerin“. Bis Mitte März sind Portraits in Öl auf Leinwand zu sehen – im altmeisterlicher Stil, klassisch realistisch und dennoch ein bisschen anders. Die Künstlerin malt Leute aus ihrem Bekanntenkreis als Eva im Paradies oder als Game of Thrones-Charakter. zu sehen. Die Werke der Ausstellung sind bis Mitte März in der akademie südwest im Neuen Kloster Bad Schussenried ausgestellt.

Täglich von 8 und 16.30 Uhr, in der „Akademie Südwest“ im Neuen Kloster Bad Schussenried zu sehen. Informationen unter www.kornelia-wigh.com im Netz.