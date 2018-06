„Konzert zu Ehren des Heiligen Magnus“ spürt dem Thema Segen und Segnungen nach

Das jährliche „Konzert zu Ehren des Heiligen Magnus“ ist am Sonntag, 8. September, 18 Uhr, in der Sankt-Magnus-Kirche in Bad Schussenried. Diesmal spürt das Konzert dem Thema Segen/Segnungen nach, so wie es eine Zeile aus dem Magnuslied besingt: „... und erbitt an Gottes Thron Gnad und Segen hier uns allen“. Die Ausführenden sind Verena Westhäußer (Flöte), Andrea Schmid-Ummenhofer (Sopran), Dagmar Hagmann (Mezzosopran), das Frauenensemble des Magnuschors sowie Dekanatskirchenmusiker Matthias Wolf (Orgel und Leitung), Pfarrer Joachim Meckler wird passende Texte zum Thema beisteuern.

Im Zentrum des Musizierens steht die selten zu hörende Messe C-Dur für Frauenstimmen und Orgel von Sigismund Ritter von Neukomm (1778–1852). Neukomm, in Salzburg geboren, war Schüler von Haydn und Klavierlehrer des Mozart-Sohnes Carl. Als Komponist war W. A. Mozart sein großes Vorbild, was auch diese Messe musikalisch prägt. Tätigkeiten als Musiker und Komponist führten Neukomm nach Sankt Petersburg, Brasilien und Paris, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Daneben erklingen Werke von Hasse (Crucifixus für Sopran und Mezzosopran), Mozart (erster Satz aus dem Flötenkonzert G-Dur), Bach, Rutter und Wolf.

Der Eintritt ist frei, jedoch wird am Ausgang um freiwillige Spenden gebeten. Nach dem Konzert ist auf dem Kirchplatz ein Stehempfang bei Brot und Getränken, zu dem die Konzertbesucher eingeladen sind und der vom Magnuschor veranstaltet wird.