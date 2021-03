Kontaktlose Anmeldung der Schüler

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation bietet die Schussenrieder Jakob-Emele-Realschule die Schüleranmeldung in diesem Jahr kontaktlos an. Eltern nehmen bitte vorab telefonisch (07583/940180) oder per E-Mail (info@jakob-emele-rs.de) Kontakt mit dem Sekretariat auf. Sie bekommen dann per Post die nötigen Informationen und den Anmeldebogen zugeschickt. Den ausgefüllten Anmeldebogen sowie die benötigten Unterlagen können Familien bis spätestens 11. März per Post an die Schule zurückschicken oder selbst im Hausbriefkasten am Haupteingang deponieren. Ein persönlicher Termin ist auch dies nach vorheriger telefonischer Anmeldung (07583/940180) zu folgenden Zeiten möglich: Montag, 8.März, 8 bis 12und 15 bis 18 Uhr; Dienstag, 9. März, 8 bis 12 Uhr; Mittwoch, 10. März, 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; Donnerstag, 11. März, 8 bis 12 und 15 bis 17 Uhr. Zur Anmeldung wird benötigt: Anmeldebogen „Schüleranmeldung 2021/2022 in Klasse 5“, beiliegendes Beiblatt zum Landesdatenschutz (Veröffentlichung von Schülerfotos), Grundschulempfehlung im Original, Beiblatt der Grundschulempfehlung für die weiterführende Schule im Original, Nachweis der Masernimpfung.