Konfirmanden packen Hilfspakete für Familien in Osteuropa

Weihnachten steht vor der Tür, und damit geht auch der Johanniter-Weihnachtstrucker in den Endspurt. „Wie viele andere Schulklassen, Kindergärten, Firmen, Vereine und Privatpersonen in der Region haben auch die Konfirmanden der Evangelischen Christuskirche Bad Schussenried Päckchen für die Aktion gespendet“, freut sich Hans Klein, Ortsbeauftragter der Johanniter in Bad Schussenried.

Gemeinsam mit Pfarrer Georg Maile hatte Klein den Packtag vorbereitet und sich damit in die Aktion eingereiht, die 1994 in Bayern ins Leben gerufen wurde. Damit die große Menge an Mehl, Zucker, Reis und Nudeln, Hygienemittel, Kekse und Schokolade rechtzeitig beisammen war, hatte der Jugendleiter Daniel Gretz zusammen mit Klein einen richtig langen Einkauf hinter sich, galt es doch, 16 Pakete zu packen.

Für Hans Klein war es schon ein besonderes Erlebnis in den Konfirmandenunterricht eingeladen zu sein, den 15 Konfirmanden etwas über die Aktion „Weihnachtstrucker“ zu berichten und dann zu erleben, wie sich die jungen Leute mit großem Eifer und noch mehr Freude an ihre Aufgabe machten. „Es war ein richtiges kleines Event, bei dem alle fest anpackten und gemeinsam beim Packen halfen.“ Auch wenn es teilweise sehr lebhaft und überaus lustig zuging, so sei doch auch eine ganz bewusste Hilfsbereitschaft für Menschen in Not spürbar gewesen, so Klein. Ganz besonders deutlich sei es geworden, als die 15 Konfirmanden zum Ende des Packens noch eine persönlich geschriebene Karte dem Päckchen beilegen konnten. Plötzlich sei es ruhig und still gewesen. Nur unterbrochen durch die Frage „Sollen wir Deutsch, Englisch oder wie sollen wir den anderen Kindern etwas schreiben?“. Die Anregung von Pfarrer Maile, die Karten einfach kreativ und frei zu gestalten oder etwas zu malen, wurde dankbar aufgegriffen. Beim Aufstapeln der fertigen Kartons, auch Pfarrer Maile hatte sein Paket fertig, wurde es gleich wieder lebhafter.

Ein paar Fragen zu der Aktion „Weihnachtstrucker“ musste der Johanniter dann doch noch beantworten. Im vergangenen Jahr waren im Regionalverband Oberschwaben/Bodensee 1360 Pakete gepackt worden. „Die Spender schätzen es zu wissen, wo ihre Pakete hinkommen und dass alle auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, bestätigt Klein und lobt dann die jungen Helfer. „Die von Euch gepackten Pakete helfen den bedürftigen Menschen in der Grundversorgung während der Wintermonate und bringen Ihnen ein Stück von Weihnachten zu sich nach Hause“. „Ihr setzt damit ein Zeichen von Hoffnung“ bedankt sich Hans Klein für das großartige Engagement der Konfirmandengruppe.

Die Pakete werden vom 26. Dezember bis Neujahr in mehreren Lastwagen-Konvois von ehrenamtlichen Fahrern und zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Johannitern in die Zielländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nord- und Zentral-Rumänien, die Ukraine und Bulgarien gebracht. Dort werden sie in Schulen, Kinder-, Senioren- und Behinderteneinrichtungen direkt an sozial schwache und kinderreiche Familien, Waisen, Kindergarten- und Schulkinder, Senioren, Menschen mit Behinderung oder Besuchern von Armenküchen verteilt.