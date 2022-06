Kolping Schüler:innen helfen ukrainischen Kindern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abschlussklasse des Kolping Berufskollegs Gesundheit und Pflege in Riedlingen hat ein Projekt zur Unterstützung vertriebener Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Lernen für die Ukraine“ möchten die Schüler:innen helfen.

Das eigentliche Projekt bestand darin, dass die Schüler:innen der Abschlussklasse in den Prüfungsfächern gegen eine kleine Spende Nachhilfeunterricht gaben. Durch die gegenseitige Unterstützung sollten nicht nur die Fachhochschulreifeabsolvent:innen profitieren, sondern es sollte auch ein guter Zweck dahinter stehen.

Statt die Spenden für sich selbst zu verwenden, wollten die Schüler:innen damit die Bürgerstiftung Bad Schussenried, die sich für Menschen in Not einsetzt, unterstützen.

In den Osterferien wurden die Vorbereitungskurse angeboten und mit großer Nachfrage besucht. Damit alle Schüler:innen und das Kollegium des Kolping Bildungszentrums in Riedlingen an der Aktion teilnehmen konnten, wurden Spendendosen in den Klassen und im Lehrerzimmer verteilt. Diese Spendendosen wurden gerne angenommen, eine Klasse hat sogar die Hälfte der Klassenkasse für diese Aktion gespendet.

Am Ende des Projekts konnte das Kolping Bildungszentrum eine beträchtliche Summe von 401,6 Euro an die Bürgerstiftung Bad Schussenried übergeben. Mit dieser Spende werden insbesondere vertriebene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterstützt, um ihnen den Start in Deutschland zu erleichtern.

Mit diesem Projekt möchte das Berufskolleg Gesundheit und Pflege ein Zeichen setzen und sich nochmals bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken.