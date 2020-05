Kollision mit Auto – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag in Bad Schussenried schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 13.15 Uhr fuhr der 35-Jährige auf der L283 von der Sattenbeurer Kreuzung in Richtung Steinhausen. Als er unmittelbar nach der Kreuzung ein vorausfahrendes Auto überholte, übersah er einen entgegenkommenden VW und kollidierte frontal mit dem Auto. Der 35-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf insgesamt 15 000 Euro.