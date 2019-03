Kohler und Sorg sind in Dunzenhausen erfolgreich

Constantin Sorg vom RFV Fronhofen hat beim Springturnier des RSC Rupertshof die zwei schwersten Prüfungen der Klasse M* für sich entschieden. Er siegte in Dunzenhausen auf der Reitanlage der Familie Fessler knapp vor Andrea Gau und Thomas Fessler.

Beim Gastgeber freute man sich auch über die guten Platzierungen der eigenen Reiter. Anna Münch holte sich den zweiten Platz in der A*-Punktespringprüfung., in der A**-Springprüfung platzierten sich Kathrin Schregle und Katharina Diem. Linda Schregle erreichte in der Prüfung der Klasse L Platz drei. Auch der jüngste RSC-Nachwuchs stellte sein Können unter Beweis: Paul Schmid platzierte sich mit seinem Pony Aaron im Springreiterwettbewerb und in einer Stilspringprüfung der Klasse E.

Beim Dressurturnier gewann auch in diesem Jahr Nicole Kohler aus Rißegg die schwerste Prüfung der Klasse M** mit ihrer Stute Sierra. Dahinter reihten sich Carina Duelli aus Biberach und Andreas Fessler vom RSC Rupertshof ein. Auch in der Dressur schnitten die RSC-Reiter aus Sicht des Gastgebers gut ab. In den Jugendprüfungen siegte Anna Hammer in einer Abteilung des Reiterwettbewerbs und sicherte sich in der E-Dressur Platz drei. Jule Schwäble, Markus Schmeier und Alisha Bellinger überzeugten in diesen Prüfungen ebenso.

In der A-Dressur konnte sich Johanna Rentschler über eine Platzierung freuen und in der L-Trense landete Helena Jöst auf dem zweiten Platz. Mit ihrem zweiten Pferd kam Jöst auf Platz vier, gefolgt von Johanna Rentschler und Desiree Geue. Helena Jöst und Andreas Fessler wurden in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A ebenso mit einer Platzierung belohnt.