Von Schwäbische Zeitung

Einen Geldbeutel samt Inhalt haben zwei bislang unbekannte Täter am Sonntag gegen 0.41 Uhr in der Wilhelmstraße in Ravensburg gestohlen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, lag ein 22-Jähriger schlafend an einer Bushaltestelle, als er bemerkte, dass ihm sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche gezogen wurde. Als er den Täter zur Rede stellte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Bestohlene einen Faustschlag ins Gesicht abbekam.