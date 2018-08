Finanzstaatssekretärin Gisela Splett hat diese Woche die Klöster Ochsenhausen, Schussenried und Heiligkreuztal besucht und sich über die aktuellen Sanierungsarbeiten informiert. Sie sagte zu, dass die Arbeiten im Außengelände des Klosters Schussenried 2019 fertig gestellt würden.

Bei ihrem Besuch erinnerte die Finanzstaatssekretärin daran, dass die Landesregierung insgesamt 3,3 Millionen Euro für die Sanierung und Erneuerung des Klosters ausgegeben habe. „Der kulturelle Reichtum Oberschwabens zeigt sich besonders in der Vielfalt der Klöster“, sagte sie.Nach einem Rundgang durch das Kloster mit Michael Hörrmann, Geschäftsführer Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, und Klosterverwalter Joachim Moll ging es nach draußen. Das Außengelände beherbergt mehrere Bienenstöcke. Der Honig wird unter dem Label „Landesgold“ abgefüllt. Der Landesregierung sei der Erhalt der Artenvielfalt ein wichtiges Anliegen, so Splett „und Schlösser und Gärten leisten dabei wichtige Beiträge“. Gleichzeitig soll auf den Flächen insektenfreundlich gewirtschaftet werden. Unter dem Stichwort „Schutz vor Pestiziden“ sei diese Thematik in der Öffentlichkeit angekommen. Klosterimker Josef Renn erwartete die Besucher im Garten. Gisela Splett ist selbst Imkerin. Von Renn mit einer Imkerjacke und einem Hutschleier ausgestattet, fachsimpelten sie direkt vor den Bienenstöcken über die Kunst des Imkerns. In respektvollem Abstand schaute die Besuchergruppe zu. Renn erzählte vom Leben der Bienen im Insektenstaat mit den fleißigen Arbeiterinnen und den stachellosen, männlichen Drohnen.

Beim anschließenden Gang über das ehemalige Hüttenwerksgelände sagte Gisela Splett zu, dass die Staatliche Vermögens- und Bauverwaltung Ulm die Schussenrieder Außenanlagen 2019 fertig stelle. Die Planungen lägen bereits vor, bestätige dessen Leiter Wilmuth Lindenthal. Im Gespräch sagte Bürgermeister Achim Deinet, „dass die Zufahrt zum Klosterparkplatz an der Biberacher Straße derzeit komplett neu gestaltet wird“ und eine barrierefreie Bushaltestelle entstehe. „Damit trägt die Stadt Bad Schussenried ihren Teil zur Aufwertung des Klosters bei“.