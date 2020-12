Kloster Schussenried verlegt Krippenausstellung ins Netz

Weihnachtszeit ist Krippenzeit – zumindest gilt das für das Kloster Schussenried: Dort zeigen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg normalerweise in der Advents- und Weihnachtszeit eine Krippenausstellung. Die Ausstellung ist ein Höhepunkt des Ausstellungsjahres und ein stimmungsvolles Besuchserlebnis für Erwachsene wie Kinder. Doch in diesem Jahr muss die Schau coronabedingt ausfallen, zumindest direkt vor Ort. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten mitteilen, geht das Team der Klosterverwaltung aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr neue Wege und hat sich eine Alternative zur traditionellen Krippenausstellung ausgedacht.

„Wir zeigen die Krippen unserer ‚Fans und Follower‘ und zwar auf Facebook“, beschreibt Joachim Moll, Leiter der Klosterverwaltung Wiblingen/Schussenried die Idee. Denn anstelle der Krippen aus der Privatsammlung der Familie Schmehle-Knöpfler aus Bad Schussenried sollen Krippen von Privatpersonen gezeigt werden. „Wir hoffen natürlich auf viele Beiträge mit ganz unterschiedlichen Krippen, wie man sie normalerweise von den Ausstellungen kennt“, sagt Susanne Kräutle, Mitarbeiterin der Klosterverwaltung Schussenried. „Und wir sind gespannt auf die Geschichte zu jeder Krippe.“

Alle, die sich an der Facebook-Aktion beteiligen und ihre Krippe online vorstellen möchten, sind aufgerufen, ein Foto ihrer Krippe und deren Geschichte an die Klosterverwaltung Schussenried zu senden: entweder als Direktnachricht über Facebook oder per E-Mail. Die Beiträge werden im Aktionsraum vom 22. Dezember bis 10. Januar auf Facebook mit Foto und Text vorgestellt. Nach Abschluss der Social-Media-Aktion werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Dankeschön drei Kataloge der letztjährigen Ausstellung „Geliebtes Jesulein“ verlost.

Seit fast 15 Jahren ist die große Krippenausstellung im Kloster Schussenried traditionell ab Ende November bis Anfang März zu sehen. Die Ausstellung ist ein beliebtes Winterausflugsziel für die ganze Familie. Die Objekte stammen aus der Privatsammlung der Familie Schmehle-Knöpfler aus Bad Schussenried: Sie umfasst Krippen aus aller Welt und dokumentiert rund 250 Jahre Krippengeschichte. Jede Ausstellung zeigt eine überwältigende Vielfalt an Krippen zu einem bestimmten Thema: vom raumfüllenden Krippenensemble über Krippen mit lebensgroßen Figuren aus kostbaren Materialien bis zu einfachen Krippen aus Pappe und Stroh. Es erscheint jeweils ein bebilderter Katalog mit ausführlichen Informationen. Zuletzt fand die Krippenausstellung 2019 unter dem Titel „Geliebtes Jesulein“ statt.