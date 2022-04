Kloster Schussenried startet mit neuem Ausstellungsprogramm

Für die kommenden Monate planen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ein besonderes Programm mit Ausstellungen, Führungen und einem Barockfest. Erster Höhepunkt ist die Schau mit Werken des Künstlers Dieter Krieg, die ab dem 8. April im barocken Konventbau zu sehen ist.

„Unsere Gäste dürfen sich auf ein buntes Veranstaltungsprogramm freuen“, kündigt Joachim Moll, der Leiter der Klosterverwaltung Schussenried, an. In den kommenden Monaten stehen mehrere Kunstausstellungen und ein Barockfest in Kooperation mit dem Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach auf dem Plan.

Es gibt auch die klassische Klosterführung immer an Sonntagen und Feiertagen um 14.30 Uhr. Die Führung dauert eine Stunde und ist im Eintrittspreis enthalten.

Und für den beliebten Klassiker unter den Sonderführungen, den Rundgang mit dem „fliegenden“ Pater Mohr, stehen die nächsten Termine auch schon fest. So geht es am 10. April um 15 Uhr bei dem unterhaltsamen Gang durch das Klostermuseum und den prächtigen Bibliothekssaal.

In Kooperation mit dem Landkreis Biberach zeigen die Staatlichen Schlösser und Gärten bis September eine Ausstellung mit Werken von Dieter Krieg. Gemeinsam mit Landrat Dr. Heiko Schmid und Kurator Jürgen Knubben eröffnet Frank Krawczyk die Ausstellung am 8. April. Seine Malerei wirkt auf den Leinwänden wild und ungestüm. Ebenfalls im April startet die Ausstellung „Geborgene Schätze – in Schönheit und Perfektion“ mit Skulpturen von Manfred Wasner. Der in Aulendorf lebende Künstler schafft Werke aus Fundhölzern.

Im Sommer findet das Schussenrieder Barockfest statt: Am 21. August geht es an zwei Schauplätzen in der Region dem Leben in der Barockzeit auf die Spur. Im Kloster Schussenried entdecken die Gäste Pracht, Prunk und Festkultur. Im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach zeigen barocke Bauernhäuser, wie die einfach Bevölkerung vor 250 Jahren gelebt und gearbeitet hat.

Das Kloster Schussenried hält vorerst an der Maskenpflicht fest. Für Personen über 18 Jahren gilt die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.