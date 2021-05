Kloster Schussenried öffnet mit neuen Attraktionen

Die Inzidenzwerte im Landkreis Biberach sind unter den Schwellenwert von 100 gesunken: Das nehmen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zum Anlass, das Kloster Schussenried am Dienstag, 1. Juni, wieder zu eröffnen. Zeitgleich ist damit die neue Sonderausstellung „Tricture 3D – Komm ins Bild!“ im Konventbau zugänglich. Die interaktive Schau lädt Besucherinnen und Besucher mit großformatigen Gemälden zum Mitmachen und Fotografieren ein. Auch die Lego-Welten der Klötzlebauer Ulm werden wiedereröffnet. Der Besuch der Ausstellungsräume, des Bibliothekssaals und des Museums ist unter den derzeit geltenden Corona-Auflagen möglich.

Die neue Sonderausstellung „Tricture 3D – Komm ins Bild!“ für die ganze Familie zeigt großformatige, dreidimensionale Ölgemälde, die reale Räume und Welten vortäuschen. Die gemeinsame Schau der eli GmbH und der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim zeigt Motive aus allen Epochen der Natur- und Menschheitsgeschichte: So ist das Streicheln eines Tigers und das Füttern eines Pandabären ebenso möglich wie Gassi gehen mit einem Tyrannosaurus Rex. Einige Szenen erinnern an frühere 3-D-Ausstellungen im Kloster Schussenried, etwa die Papageien vor einem Bullauge oder der auf dem Baum liegende Gepard.

Einzigartige Schnappschüsse

Auch die diesjährige Ausstellung lädt Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen und Anfassen ein – das Fotografieren in der Ausstellung ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Mit dem Handy oder einer Kamera lassen sich vor und mit den „Trictures“ einzigartige Schnappschüsse festhalten. Bis zum 6. März 2022 sind die lebensgroßen, illusionistischen Gemälde im Kloster Schussenried zu sehen.

Am 1. Juni öffnet auch die beliebte Lego-Schau der Klötzlebauer Ulm wieder für Fans der bunten Spielzeugsteine: Ebenfalls bis zum 6. März 2022 sind ihre Lego-Welten an einem neuen Standort – im Magnus-Kleber-Saal im Erdgeschoss des Klosters Schussenried – zu sehen. Bereits zum fünften Mal sind die Klötzlebauer Ulm im oberschwäbischen Barockkloster zu Gast. In ihrer Jubiläumsausstellung zeigen die Lego-Fans im Alter von 14 bis 68 Jahren Kreationen aus dem städtischen Leben, die bunte Welt der Comics und die Lego StarWars. Eine Reise durch 60 Jahre Lego-Geschichte ist ebenfalls Teil der Ausstellung: Die Sonderschau „Ist das noch Lego?“ dokumentiert die Entwicklung des Plastikbausteins vom einfachen Acht-Knopf-Stein bis zur heutigen Farben- und Formenvielfalt.

Diese Regeln gelten

Die Öffnung des Klosters Schussenried ist abhängig von der Entwicklung der Inzidenzzahlen im Landkreis Biberach. Gemäß der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg öffnet das Kloster Schussenried für Gäste unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske in den Gebäuden ist verpflichtend. Ein negativer Corona-Test, ein Impfnachweis oder ein Genesenen-Nachweis ist ebenso erforderlich wie die Angabe der Kontaktdaten.