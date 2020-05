Kloster Schussenried ist von nächste Woche an geöffnet

Viele Klöster und Schlösser machen ihre Tore nach acht Wochen der Corona-Schließung wieder auf – darunter das Kloster Schussenried. Geöffnet werden von Dienstag, 12. Mai, an viele Monumente, in denen ein Besuch unter Einhaltung der geltenden Corona-Verordnung möglich ist.

Bereits am 7. Mai werden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit den großen Barockgärten von Schwetzingen und Weikersheim wieder ihren Besucherbetrieb starten. Für viele andere Klöster und Schlösser einige Tage säpter. Dabei fahren die Staatlichen Schlösser und Gärten auf Sicht: Wie sich die Lösungen, angepasst an die einzelnen Orte, bewähren, muss überall in den ersten Tagen und Wochen ausprobiert, beobachtet und angepasst werden.

Keine Führungen und Gruppenbesuche

Teilweise öffnen die historischen Monumente allerdings nur in Teilbereichen. Denn in jedem der Bauwerke stellt sich die Situation anders dar. Generell haben ausschließlich Individualbesucher Zutritt, Führungen und Gruppenbesuche sind derzeit nicht möglich. Im Zentrum stehen überall die Forderungen der aktuellen Hygienestandards und die geltende Abstandsregelung. Geschäftsführer Michael Hörrmann von den Staatlichen Schlössern und Gärten sagt: „Es gilt immer unser Blick dem Besuchserelebnis: Lässt sich unter den geltenden Verhältnissen der Besuch für die Gäste so gestalten, dass er zum Erlebnis wird?“

Zugänglich sind von 12. Mai das Kloster Schussenried, das Kloster Wiblingen und zahlreiche weitere Monumente im ganzen Land. Mit etwas Verzögerung folgen weitere Monumente wie etwa das Neue Schloss Meersburg.