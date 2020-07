Seit März dieses Jahres ist Bettina Jäpel Regionaldirektorin Donau-Riss des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP). Nun hat der Aufsichtsrat des ZfP ihrer Berufung zugestimmt. Die gebürtige Bad Saulgauerin hat laut Pressemitteilung den ersten Teil ihrer fachärztlichen Ausbildung in einer psychiatrischen Klinik in Düsseldorf absolviert. 2003 wechselte sie ins ZfP Südwürttemberg. Zunächst arbeitete sie als Assistenzärztin auf der Suchtaufnahmestation in Weißenau. Insgesamt war sie dort zehn Jahre in der Suchtabteilung tätig.

Die Regionaldirektion ist für alle patienten- und bewohnerführenden Bereiche und für alles, was strukturell sowie personell damit zusammenhängt, verantwortlich. Es sind relativ viele Personalangelegenheiten, dazu kommen Entscheidungen im Bereich des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements. Mit der Corona-Pandemie gab es eine Sondersituation. Eine Endabstimmung mit dem Krisenmanagement zwischen den Bereichen war engmaschig erforderlich. Und als Regionaldirektion mussten wir dafür sorgen, dass genügend Schutzausrüstung zur Verfügung steht.

Neu für Jäpel sei, dass sie nun Mitglied der Geschäftsleitung sei und die Interessen der Region in der Geschäftsleitung vertrete. Gremienarbeit gehöre zur Aufgabe der Regionaldirektorin, die Vertretung nach innen und nach außen, Kooperationen beispielsweise mit der Stadt Bad Schussenried, mit Trägern in Biberach und Umgebung und mit der Polizei. Ihr Arbeitschwerpunkt liege auf der klinischen Versorgung mit dem ganzen Spektrum der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Ein aktuell großes Projekt heiße „BiBaSchu“. Das Wort setze sich zusammen aus Biberach und Bad Schussenried. Mit dem Klinikneubau in Biberach geht es darum, die klinische Versorgung in der Region neu zu gestalten. Sie wolle vor allem das Thema Psychiatrie offener machen, zeigen, wie moderne psychiatrische Versorgung funktioniere, und damit weiter die Entstigmatisierung vorantreiben. Kulturelle Projekte könnten hier dienlich sein.

Als Beispiel denkt sie an den Kulturherbst, denkbar wären auch weitere Events auf dem Gelände, die die Bevölkerung anziehen. „Ein gutes Miteinander mit der Gemeinde ist mir sehr wichtig“, sagt Jäpel. „Ich möchte die Bedenken der Menschen ernst nehmen und in einen offenen, barrierefreien Austausch mit der Bevölkerung treten.“

Neben dem Großprojekt Biberach beschäftige sie die Standortentwicklung in Bad Schussenried. Dort wolle sie die Elektrokrampftherapie ausbauen. In Planung sei außerdem, eine noch spezialisierte Depressionsstation zu etablieren. Wichtig sei zudem, gute Bedingungen für den Maßregelvollzug zu schaffen, sowohl für die Beschäftigten dort als auch für die Patienten.

Die große Herausforderung sei, die beiden großen Standorte Bad Schussenried und Biberach attraktiv und innovativ zu gestalten und Konzepte zu entwickeln, die individualisierte Patientenversorgung ermöglichen: von einer Behandlung zu Hause über eine gemeindenahe Behandlung bis hin zu einem stationären Aufenthalt. Entsprechend der verschiedenen Bedürfnisse wollen wir die Angebote auf- und ausbauen.

Zudem sei es ihr Herzensangelegenheit, Mitarbeiter zu gewinnen. Dies sei eine der größten Herausforderungen. „Wir brauchen genügend gut ausgebildete und motivierte, gut bezahlte Beschäftigte“, sagt Jäpel. „Ich möchte dazu beizutragen, dass wir weiterhin sowohl genügend engagierte Mitarbeitende finden als auch für alle schon Beschäftigten für einen attraktiven und zufriedenstellenden Berufsalltag sorgen.“