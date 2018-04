Bei den Schulleitern in Bad Schussenried und Rot an der Rot herrscht Zufriedenheit. An den meisten Schulen ist die Zahl der Neuanmeldungen für die neuen fünften Klassen gestiegen. Für das Schuljahr 2018/19 haben sich bis jetzt insgesamt 116 Schüler an vier weiterführenden Schulen neu angemeldet.

„Das Ziel ist zweizügig zu werden, das wäre schön“, sagt Werner Egger, Schulleiter der Abt-Hermann-Vogler-Schule in Rot an der Rot. Mit bislang 25 Anmeldungen fehlen dazu aber noch eine Handvoll Schüler. Im Vergleich zum Vorjahr, als es zum selben Zeitpunkt 22 Anmeldungen gab, ist also ein kleines Plus zu verzeichnen. Mittlerweile sind es in der Vorjahresstufe ebenfalls 25 Schüler, weshalb Werner Egger zuversichtlich bleibt, dass auch dieses Jahr noch ein paar dazukommen. Die Werkrealschule kann also in einem „allgemein schwachen Jahrgang“ an Schülern zulegen, erklärt Egger.

Einen noch deutlicheren Zuwachs kann die Drümmelbergschule in Bad Schussenried verzeichnen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt die Schulleiterin Stephanie Krüger. Im Vergleich zu den 16 Anmeldungen aus dem Schuljahr 2017/18 konnte die Werkrealschule noch einmal knapp die Hälfte mehr Schüler für sich gewinnen, nämlich 23 Fünftklässler. „Mit Ausnahme des vorherigen Jahres waren es immer zwischen 18 und 22 Anmeldungen“, stellt Krüger fest.

Die Jakob-Emele-Realschule fällt hier ein wenig aus der Reihe. Mit 45 Anmeldungen hat die Realschule in Bad Schussenried zwar die meisten neuen Schüler, im Vergleich zum Vorjahr ist aber ein Rückgang zu verzeichnen. 2017/18 waren es 54 Anmeldungen. „Das liegt am schwachen Jahrgang in den Grundschulen“, erklärt Albrecht Binder, der Schulleiter. „Es dürften auch 20 Schüler mehr sein, aber wir sind stabil zweizügig. Damit sind wir zufrieden.“

Auch am Caspar-Mohr-Progymnasium in Bad Schussenried macht sich Zufriedenheit breit. Zwar ist auch hier die absolute Anmeldezahl von 26 auf 23 gesunken, dennoch hat Schulleiterin Susanne Wehling allen Grund sich zu freuen. „Wir haben seit Jahren einen steigenden Anteil an den Grundschulzahlen. Das Caspar-Mohr-Progymnasium wird immer beliebter“, stellt sie fest. „Das ist eine gute, kleine Klasse.“

Keine Angst vor Schließung

Die Schulen sind also trotz der geringen Jahrgangsstärke der aktuellen Viertklässler glücklich über ihre Anmeldezahlen. Existenzprobleme befürchten sie nicht. In Baden-Württemberg steht eine Schule auf der Kippe sollten sich zwei Jahre in Folge weniger als 16 neue Schüler anmelden.