Klavierabend mit Roman Lopatynskyi im Bibliothekssaal Bad Schussenried

Der Pianist Roman Lopatynskyi spielt am Sonntag, 31. Juli, ab 20 Uhr im Bibliothekssaal Bad Schussenried. Der Solist des Abends zählt zu den hochbegabten Preisträgern, die im Rahmen der International Summer Academy of Music (ISAM) beim Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerb einen ersten Preis erzielten, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Lopatynskyi stammt aus Kiew und wurde in der Ukraine früh gefördert, sein Repertoire umfasst unzählige Werke für Klavier solo, fünfzehn Konzerte mit Orchester sowie Kammermusik. Nach Abschluss seines Studiums erzielte er Preise in über zwanzig nationalen und internationalen Wettbewerben. Mit einem umfangreichen Konzertrepertoire trat er in ganz Europa, Marokko, Japan und den USA auf. 2015 gründete er zusammen mit befreundeten Musikern das Kammermusik-Ensemble Nota-Bene, mit dem er 2017 den Bruno-Frey-Musikpreis der Landesmusikakademie gewann.

Der Eintritt ist frei. Der ISAM-Verein, der den Abend veranstaltet, wird die Spenden an ukrainische Musiker weitergeben, die kriegsbedingt nicht mehr auftreten können.