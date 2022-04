Klavierabend mit Antonii Baryshevskyi in Bad Schussenried

Der Förderverein der „Internationalen Sommer Akademie für Musik“ (ISAM) aus Laupheim existiert schon seit mehr als zehn Jahren und veranstaltet Konzerte in der ganzen Region. Unter der Überschrift „Ukrainian Voices - Der Ukraine eine Stimme geben“ sollen nun Künstler aus der und für die Ukraine musizieren. In diesem Rahmen findet am Samstag, 30. April, um 20 Uhr ein Klavierabend mit Antonii Baryshevskyi im Bibliothekssaal Bad Schussenried statt. Dem ukrainischen Pianisten ist eine offizielle Ausreise aus der Ukraine gelungen. Sein eigens für dieses Konzert zusammengestelltes Konzertprogramm mit ukrainischen, polnischen und ungarischen Komponisten zeigt die enge Verbindung der ukrainischen mit der europäischen Musikkultur.

Was der Musiker über seine Heimat fühlt, denkt und empfindet, beschreibt Antonii Baryshevskyi in einem Interview, das er der Landesmusikakademie gegeben hat: „Ich möchte die Wahrheit über die dunklen Seiten [des Kriegs] ans Licht bringen“. Gegen die Dunkelheit des Kriegs setzt sich auch der Ukrainian Classical Music Fund ein, der Musiker unterstützt, die kriegsbedingt nicht mehr auftreten können.

Der Eintritt zu dem Klavierabend ist frei. Spenden sind erwünscht. Diese kommen diesem Verein zugute. Spenden können auch auf das Konto des Fördervereins ISAM DE06 6545 0070 0008 0369 42 gegen Spendenbescheinigung überwiesen werden.