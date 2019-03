Drei Mannschaften aus dem Spitzenquartett sind am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Donau erfolgreich gewesen. Nur der FV Neufra, der gegen die TSG Ehingen mit 0:2 unterlag, ging als Verlierer vom Platz. Beeindruckend war der 5:0-Erfolg von Schussenried. Am Tabellenende holten die drei Mannschaften auf den Rängen 14 bis 16 jeweils einen Punkt. Die SG Altheim rutscht immer mehr Richtung Tabellenende. Am 20. Spieltag empfängt Schussenried nun den TSV Riedlingen.

FV Bad Schussenried - TSV Riedlingen (Sonntag, 15 Uhr; Hinrunde 0:3). Einen souveränen Auftritt lieferte der Tabellenführer am vergangenen Wochenende ab. Der 5:0-Sieg gegen Altheim war der gewünschte Auftakt. Pikant, dass der TSV Riedlingen beim 3:0-Sieg im Hinrundenspiel den Violetten die bisher einzige Niederlage bescherte. Es ergibt sich somit in dieser Partie die Chance für den Klassenprimus, sich zu revanchieren. Die Gäste sind seit zwei Spieltagen sieglos.